Закон о защите детей: сколько и откуда брать деньги пока неясно

"Если на осуществление закона не выделят средств, он останется только сводом красивых лозунгов", – предупредил глава парламентского Комитета социальных дел и труда Альгирдас Сисас. Депутаты Риманте Шалашявичюте и Довиле Шакалене считают, что деньги надо искать в бюджете мэрий.

"После подсчетов можно будет обращаться в правительство и Минфин, будет ясно, сколько средств нужно. Пока в Литве не известно, какие убытки несут из-за насилия", – сказала Шакалене.

Шалашявичюте напомнила, что в прошлом году мэрии сэкономили больше 140 млн. евро из средств, выделенных на социальную помощь, она считает, что эти деньги можно истратить на осуществление поправок к этому закону.

Говоря о том, что мешает обеспечить профилактику насилия против детей и в семьях, Шакалене обратила внимание на то, что особенно в провинции не хватает квалифицированных психологов.

"Психологи не хотят ехать в провинцию, поскольку там им платят очень мало. Поэтому, чтобы они были заинтересованы в такой работе, мы должны наконец принять закон о психологах, побудить их ехать работать в провинцию, привлекая хорошими условиями жизни и достойными зарплатами", – сказала Шакалене.