Захватившие набережную реки миллионеры отступают: среди них и вдова Лубиса

Захват государственной земли – серьезное и постыдное действие. Похоже, этот урок вынесла и вдова Бронисловаса Лубиса Лида Лубене. У нее во дворе на этой неделе работают рабочие, переносят забор и зеленые насаждения с государственной земли на ее участок.

Подобные перемены уже произошли в других местах на набережной реки Вилия (Нерис). Однако есть и такие, кто ничего не хочет слушать об освобождении государственной земли.

DELFI уже неоднократно писал, что в престижном микрорайоне Вильнюса, на Жверинасе, богатые предприниматели незаконно захватили государственную землю. В этом году в работах по освобождению этих территорий принимал участие и мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Он сказал, что установленные нелегальные ограждения мешают прокладке велодорожки. Сейчас на ул. Бирутес, 18Д, 18Б и 18Ц земля освобождена и ведутся работы по прокладке велодорожки.

Однако не все владельцы земли выполнили распоряжение, к примеру, владелец участка на ул. Бирутес, 18Ц, В.Слесорайтис не выполнил распоряжения Национальной земельной службы и Государственной инспекции по строительству, поэтому инициируется обращение в суд.

"По моим данным, земля уже освобождена. Уже шесть лет на этом участке живут мои родственники, я там ничего не делаю. не знаю, когда они намерены все сделать – я каждый день с ними не общаюсь. Меня только информировали, что границы участка проверят 8 мая", – сказал журналистам Слесорайтис.

Как бы там ни было, если взглянуть на карту Regia.lt, на ул. Бирутес, вероятно, захвачена государственная земля и рядом с другими домами на ул.

Бирутес, там планируются проверки.

Пока одни владельцы участков не спешат освобождать государственную землю, другие сами убирают заборы. 2 мая интенсивные работы проводили на одном из участков ул. Бирутес. По данным Центра реестра, участок принадлежит вдове Лубиса Лиде Лубене и ее дочери Виктории Лубите. Еще при жизни Лубиса часть государственной земли владельцам участка удалось купить, несмотря на протесты жителей района, однако забор охватывал еще большую территорию.

Между тем владелец соседнего участка, глава Tele2 Пятрас Масюлис и его жена Аланта Масюлене не намерены сносить стену. По словам Масюлиса, этот забор на государственной земле ему не принадлежит, поэтому он не может его сносить, забор был установлен там в 1955 году.

Рядом находится детский сад Birutė, забор которого также, возможно, стоит на государственной земле. Однако заведующая детсада называет это раздутой темой.

Директор детского сада Диана Сусанинене сказала журналистам: "Впервые слышу, что мы захватили землю. Во-первых, детский сад - государственный и он стоит на государственной земле".