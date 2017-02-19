Заговорила женщина, которую Амброза взял в заложницы: он вслух рассуждал о том, есть ли ад

В редакцию издания Tauragės kurjeris в среду пришла женщина, которую подозреваемый в убийстве клайпедчанки Вилмы Мартишюте Роландас Амброза взял в заложницы.

Регина, которая работает в Таураге учителем, была последним человеком, с которым Амброза разговаривал перед смертью и которой он рассказал свою версию преступления.

Женщина считает, что полиция плохо справилась со своей работой, поэтому ейпришлось пережить настоящий кошмар в квартире с Амброзой. Регина рассказала, что была знакома с Амброзой довольно давно: "Я давно была с ним знакома, хотя мы и не были хорошими друзьями. он пришел ко мне во вторник вечером. Я открыла дверь и сразу поняла, что с ним что-то не так. Он плохо выглядел. Попросил войти и сделать ему чаю".

Во вторник вечером Амброза не рассказал Регине, что случилось, только попросил успокоительных и пустить его переночевать. Она даже не подозревала, что скоро станет его заложницей.

Утром Регина спешила на работу, за ней должна была приехать коллега. Рядом с тумбочкой около кровати, на которой спал Амброза, она заметила пистолет.

"Я испугалась, но я знала, что это его легальное оружие. Он просил меня не идти на работу, я сообщила, что не приду. Я стала расспрашивать его, что случилось, но он мне ничего не сказал", – рассказала Регина, отметив, что Амброза был у нее в день исчезновения Мартишюте - 11 февраля, просил в долг 10 евро, но она дала ему 5 евро, видела машину, которую он взял напрокат.

Регина очень удивлена тем, что полиция не проверила телефон Амброзы, оставленный в машине, где было тело Мартишюте и не выяснила, что он ей звонил. Она надеялась, что полиция начнет ее искать, но ничего подобного не было. Она сказала, что ничего об убийстве не знала, не знала, что Амброза находится в розыске.

"Но я вспомнила, что у меня деньги, которые дети сдали за участие в олимпиаде Kengūrа и я обязательно должна сдать их до 12 ч, иначе дети не смогут принять участие в конкурсе. Он меня выпустил, но взял ключи от квартиры, закрылся и велел не звонить в дверь, а стучать, когда вернусь", – рассказала женщина.

Когда она вернулась, Амброза рассказал ей, что случилось, он плакал.

"Мы оба плакали. Он рассказал, что сам вызвал ее в Ретавас, сказал, что сам ей звонил. Он использовал программу мобильного телефона, которая меняет голос на женский. Он все время повторял, что я - последний человек, который видит его живым, что он застрелится. Я боялась, что он сделает это в моей квартире и убьет меня", – рассказала женщина.

Амброза рассказал ей, что на арендованной машине он приехал в Ретавас, вернее, на автовокзал рядом с городом. Когда Мартишюте вышла из автобуса, она поняла, что была обманута. По словам Амброзы, Мартишюте стала кричать, пыталась бежать, но он ее поймал, они дрались, Амброза выстрелил в нее. Тогда он затолкал раненую женщину в машину, но она пыталась сбежать, сопротивлялась, Амброза обещал отвезти ее в больницу. Что там случилось в машине, Регина не спрашивала, но Амброза рассказал, что выстрелил в Мартишюте еще несколько раз. Потом накрыл одеждой и оставил машину в Таураге, во дворе дома своей матери.

Регину удивляет, что эту историю преподносят, как историю неразделенной любви и ревности. Она уверяет, что о любви тут и речи быть не может. Якобы Амброза и Мартишюте общались несколько месяцев, а под Новый год расстались.

"Мы, знакомые, говорили ему, что она - не из его круга, ей нужен другой мужчина, их связь бессмысленна. Он сказал мне, что любил ее. Но прежде он говорил о ней разное, что они расстались, что большой любви с его стороны не было, даже упоминал, что боится ВИЧ. Он говорил, что если такое случится, он ее застрелит. Я все рассказала полиции, будут ли они проверять эту информацию - не знаю", – сказала Регина, отметив, что уговаривала Амброзу сдаться полиции. Однако Амброза в полицию идти отказался, держал рядом с собой пистолет, не разрешал ей выходить из дома и читать новости.

Регине звонила сестра, она упомянула в разговоре фамилию Амброзы, но сестра не стала обращаться в полицию, так как боялась, что Амброза может нанести вред Регине.

Регина все время уговаривала Амброзу сдаться, но он просил ее дать ему пожить еще хоть 10 минут. Вечером он решил покинуть ее квартиру, оставил куртку и шапку, сказал, что они ему больше не нужны. Перед уходом он написал два прощальных письма близким.

После самоубийства Амброзы полиция доставила Регину в комиссариат для дачи показаний. Регина уверяет, что Амброза убийство Мартишюте не планировал, все произошло спонтанно.