Заговорила жена Карбаускиса: я не считаю, что мне следует познакомиться с этой женщиной

Жена председателя Союза крестьян и зеленых Рамунаса Кабаускиса Лина Карбаускене на протяжении всего скандала с Гретой Килдишене оставалась в тени. А сам политик заявлял, что оберегает свою семью.

Однако Карбаускене решила заговорить. В интервью журналу Žmonės женщина рассказала, что решением о неразглашении деталей семейной жизни было принято очень давно, когда Карбаускис в 1996 году впервые был избран членом Сейма.

Жена политика говорит, что сначала не расценивала участие мужа в выборах серьезно, но когда его выбрали, внимания сразу стало больше. Супруга Карбаускиса, проживающая в Испании в городке Бланес, утверждает, что уже тогда решила, что интервью и позирование у автомобиля - это не для неё.

"Меня не слишком волнуют красивые костюмчики, мне даже не важно, какую машину я вожу. Если я сижу в "Кадиллаке" мужа или в старой машине нашего рабочего, я всё равно остаюсь все той же Линой", - в интервью сказала Карбаускене.

По ее словам, решение жить в Испании было принято, чтобы двое сыновей - Юстинас и Мантас - выросли без всеобщего внимания, однако женщина свидетельствует, что муж часто их посещает.

"В Сейме Карбаускиса называли парламентарием, который пропускает больше всего заседаний, однако он ничего не говорил о том, что проводил время в Испании с больным сыном", - говорит жена, добавляя, что ее муж никогда не пытался прикрыться семьей.

Женщина также пояснила, почему у неё муж, победивший на осенних парламентских выборах, не стремится занять высокий пост в государстве, хотя у него для этого есть все возможности. "Мы такие. Рамунас защищает семью и до сих пор ни разу ею не прикрылся, даже во время скандала последних недель, который нагнетается на первых страницах. Он мною не прикрывался", - говорит женщина.

Лина Карбаускене не собирается менять свой стиль жизни, то есть она собирается остаться в Испании, где руководит компанией Corporiation Mobiliaria del Baltico, торгующей мебелью. Акции компании принадлежат Карбаускису.

По словам Карбаускене, ее мужу было бы как раз легче на подозрения в симпатии к бывшему члену Сейма Грете Килдишене ответить, показав на жену.

"Однако нет. Меня он успокоил", - сказала Карбаускене. Она также отрицательно ответила на вопрос, не было ли у неё сомнений во разгара скандала. "Нет, я не знакома с этой женщиной и не думаю, что мне нужно с ней познакомиться, а на всякие подозрения, сплетни и домыслы я не собираюсь обращать внимание", - сказала Карбаускене.

Как уже сообщалось, Килдишене отказалась от депутатского мандата из-за скандала, разразившегося после того, как стало известно, что она пользуется автомобилем Range Rover, который у концерна Agrokoncernas купила в лизинг её мать. Один из владельцев концерна — сам Карбаускис.