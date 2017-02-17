Заговорил возлюбленный убитой певицы: она закрывалась руками, прячась от пуль

Выясняются обстоятельства убийства клайпедской певицы Вилмы Мартишюте.

Пока искали подозреваемого в убийстве Мартишюте Роландаса Амброзу с оружием для самозащиты ходил ее друг, а адвокат, у которого помоником работал Амброза, прятался. Выяснилось, что после убийства певицы Амброза взял в заложницы женщину, в квартире которой прятался от полиции. Амброза покончил с собой, поняв, что сбежать ему не удастся.

Труп 44-летней клайпедчанки Мартишюте был обнаружен в Таураге 15 февраля утром. Он находился в арендованном автомобиле во дворе дома матери Амброзы.

Выяснилось, что в женщину выстрелили три раза.

Мартишюте официально искали с 13 февраля, пропала она 11 февраля вечером. "9 февраля мы вернулись из Голландии, где провели несколько дней. Еще когда мы были за границей, Вилме позвонила какая-то женщина из Ретаваса и наняла ее провести концерт 18 февраля. По телефону они обсудили детали, договорились, что Вилма 11 февраля приедет посмотреть на место, где состоится концерт, чтобы знать, какая аппаратура потребуется. Я сам хотел отвезти ее в Ретавас, но в тот вечер я работал. Она сказала - ничего страшного, съездит на автобусе, а заказчица привезет ее в Клайпеду. Никаких плохих предчувствий не было, я слышал, что она говорила с женщиной. Вилма уехала и пропала", – рассказал возлюбленный покойной исполнительницы Римгаудас.

Он познакомился с Мартишюте в середине января. Женщина сама в интернете написала ему.

"Мы встретились, начали общаться. Мы подходили друг другу, нам было так хорошо, что даже страшно становилось, что слишком уж все хорошо. У нас были большие планы на будущее, мы намеревались вместе жить, говорили о создании семьи. Но все разбилось вдребезги", – не скрывал боли собеседник.

Сейчас уже ясно, что в Ретавас Мартишюте заманил Амброза, который умел менять голос и говорить женским голосом. Предполагают, что он похитил женщину в Ретавасе, когда она вышла из автобуса и практически сразу убил. Точное время смерти установят эксперты, но из того, о чем рассказывают очевидцы, выясняется именно такая картина - женщина была убита 11 февраля.

Выясняют, не была ли Мартишюте изнасилована, выводов экспертов пока нет.

"Это выяснят эксперты. Когда он стрелял в Вилму, она пыталась защищаться, закрывалась руками, одна пуля попала в руку. А когда тело нашли, руки были связаны", – сказал Римгаудас.

Он начал искать возлюбленную 11 февраля вечером, когда она уже не отвечала на звонки, ее телефон был выключен. Он звонил в больницы. 11 февраля в 22 ч. он обратился в полицию, несмотря на то, что официально в розыск женщину объявили через два дня.

"Когда мы выяснили, что телефон Вилмы находится в Таураге, это выяснилось 13 февраля вечером, мне стало ясно, что тут не обошлось без Амброзы. Вскоре я выложил в фейсбук его фот, обратился ко всем с просьбой о помощи в его поиске. Тогда я уже практически смирился с мыслью, что Вилма была убита", – рассказал Римгаудас, который прежде сам работал в полиции.

15 февраля утром полиция отправилась в Таураге на поиски Мартишюте и Амброзы. "Я был с полицейскими, которые дежурили у дома Амброзы. Тогда позвонили другие полицейские, которые нашли автомобиль Renault с телом. Когда я приехал и увидел оголенный живот, остальная часть тела была прикрыта какой-то одеждой, я понял, что это Вилма", – рассказал мужчина.

Он сказал, что по рассказу Мартишюте, Амброза вызывал у нее неприятные чувства. Она познакомилась с Амброзой, когда обращалась к адвокату Римвидасу Кайрису за услугами.

Сначала Амброза ей помогал, а потом стал назойливо присылать сообщения с недвусмысленными намеками.

"Вилма меня спрашивала, может стоит обратиться в полицию в связи с преследованием. Я сказал, что если он не успокоится, обращаться. Но он то активизировался, то успокаивался, поэтому Вилма не успела обратиться в полицию", – рассказал Римгаудас.

Он не скрывал, что опасался и за свою жизнь.

"Я стал вести себя осторожно, когда понял, что Амброза связан с исчезновением Вилмы. Я думал, что он может покуситься и на мою жизнь, даже в туалет ходил с пистолетом. Адвокат, у которого он работал, тоже со своей подругой уехал на несколько дней из дома", – рассказал возлюбленный покойной.

Амброза покончил с собой 15 февраля вечером, когда вышел из многоквартирного дома, в котором провел три дня. В то время полиция окружила дом.

Выяснилось, что эти три дня он жил у знакомой женщины, которую взял в заложницы. Подозревают, что после убийства Мартишюте он поехал к своей знакомой и взял ее в заложницы. Физического насилия он не применял, но запретил женщине пользоваться телефоном и общаться с людьми.

Потом женщина рассказала, что перед тем как покинуть квартиру, Амброза написал эл. письмо. Его содержание пока не комментируют. Выйдя на улицу, он выстрелил себе в голову.

"Он легко отделался. Я бы хотел, чтобы он перед смертью мучился, как мучилась Вилма. Я ему столько всего подготовил, если бы он ко мне пришел. Ему повезло, что все так закончилось", – не скрывал своей злобы Римгаудас.

Прощание с Мартишюте состоится в понедельник в Гаргждай. Похороны организует двоюродная сестра покойной, поскольку других родственников у нее нет. В прошлом году Мартишюте похоронила брата, в позапрошлом – мать. Ее отец сам о себе позаботиться не может.