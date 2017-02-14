Заговорил Статкявичюс: Грета и Рамунас – клиенты

Дизайнер Юозас Статкявичюс, увлекшийся идеей лидера Литовского союза крестьян и зеленых Рамунаса Карбаускиса в связи с созданием национальных костюмов для детей, не сказал, сколько стоило пальто из его новой коллекции, которое было на бывшем депутата Грете Килдишене.

Однако он подтвердил, что Килдишене и Карбаускис - его клиенты. Так он ответил на вопрос, кто является его клиентом: "И Карбаускис, и Грета".

Кто из них купил пальто, которое было на Килдишене? Отвечая на этот вопрос, Статкявичюс, глубоко вздохнув, сказал: "Не могу ответить".

"Почему я должен отвечать на этот вопрос, вы итак уже меня исследуете вдоль и поперек. Клиент - это святое, когда буду в суде, скажу, сейчас я не в суде, а в парламенте", - ответил дизайнер.

На вопрос, было ли пальто подарком, он тоже не стал отвечать: "Смотрите, я пришел читать лекцию о народном костюме, а вы меня расспрашиваете о другом".

Статкявичюс приходил в парламент на конференцию "Народный костюм сегодня", на конференции дизайнер выступил с докладом.

Фамилия Статкявичюса вместе с фамилией Карбаускиса вместе появилась после того как Карбаускис сообщил о решении подарить каждому ребенку до 7 лет по национальному костюму. Он сказал, что планирует сделать это на свои деньги. На конференции 14 февраля он сказал, что это будет стилизованный костюм, а не оригинальный.

По словам Статкявичюса, стоимость такого костюма будет около 20 евро, на это планируют выделить 3 млн. евро. Поскольку таких детей в Литве около 150 000, то костюм будет стоить всего 20 евро.

"Чтобы было удобно, легче стирать и вы, наконец, не мечтайте о народном костюме за 20 евро. За 20 евро в нашей стране вы булочку с компотом съедите", - заявил дизайнер, но отметил, что ему удастся осуществить эту идею.

Правда, он сказал, что эскизы не рисовал, поскольку письменное соглашение заключено не было: "Будет документ с подписью, будет и эскиз".

На вопрос, зачем эти костюмы, ведь дети быстро растут, Статкявичюс предложил больше рожать, чтобы костюм могли носить младшие дети: "Хорошо я ответил".

Представитель Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Грета Килдишене, которая отказалась от депутатского мандата, на последнее заседание Главизбиркома (ГИК) приехала в пальто из новой коллекции дизайнера Юозаса Статкявичюса.

Это пальто не осталось незамеченным: возник вопрос - она его купила или получила в подарок. В обоих случаях ей пришлось бы декларировать как покупку, так и подарок, поскольку на тот момент она была депутат.

По закону о конфликте интересов на госслужбе декларируют подарок стоимостью от 150 евро и больше и сделки на сумму от 3000 евро.

Декларацию необходимо уточнить в течение 30 дней со дня получения подарка или заключения сделки. В декларации Килдишене нет данных ни о сделке, ни о подарке.