Заговорил полицейский, который знаком с историей покупки оружия Анупрайтисом

Купить как можно дешевле, чтобы только было из чего стрелять. Такое впечатление складывается, когда знакомишься с историей покупки оружия Эгидиюсом Ануптайтисом, которого подозревают в убийстве 4 членов семьи. Начальник Каунасского отдела по выдаче лицензий Ремигиюс Клапатаускас сказал, что за его 24-летнюю службу это первое такое жестокое и необъяснимое преступление против близких, а человек, совершивший его, ни у кого не вызвал подозрений.

"Выданная врачами справка все время проверяется и в течение 30 дней со дня ее предоставления сотрудники отдела дают ответ - выдадут или нет разрешение на оружие. Разрешений лишают и после случаев насилия в семье, а в данном случае о семье никто ничего плохого не слышал. Бывают еще такие, которые наказывались в административном порядке", – сказал DELFI Клапатаускас.

А 26-27 марта мужчина, получивший оружие, уже стал подозреваемым в убийстве 4 членов семьи. 26-летнего молодого человека подозревают в убийстве матери, отца, дяди и бабушки. Кроме того, его подозревают в нанесении тяжких увечий дедушке.

Трудно себе представить, как 19 октября 2016 года врачи постановили, что этот человек может владеть оружием. Но тогда он ни у кого не вызвал ни малейшего подозрения.

"Когда была выдана справка врача, никаких сомнений не было. Бывают случаи, когда мы делаем дополнительный запрос. В данном случае этого не было. Кроме того, и у его отца было оружие. Во время проверок всегда выяснялось, что отец держит их по всем правилам", - сказал Клапатаускас.

Кроме того, Анупрайтис не вызвал подозрений, поскольку не спешил с покупкой оружия. Получив разрешение, он зарегистрировал заявку на только спустя несколько месяцев - 23 января 2017 года. Еще в течение месяца он так и не купил оружие, покупка была зарегистрирована 1 марта.

"Я мог бы с точностью до секунды сказать, когда "Макаров" был приобретен в Оружейном фонде. Система сразу сообщает о покупке оружия", – сказал Клапатаускас.

"Иж Макаров" - один из самых дешевых. Кроме того, Анупрайтис покупал не новое – не был первым владельцем, поэтому цена была еще ниже. Правда, на сайте оружейного фонда цены не указаны. Нет данных и о бывшем владельце оружия. Однако бывшим владельцем мог быть и полицейский, и рядовой гражданин.

Клапатаускас сказал DELFI, что лишиться оружия и разрешения на него можно по нескольким причинам: люди попадают в поле зрения полиции за насилие, подозрение вызывает их психическое состояние, люди неправильно используют или хранят оружие. Даже за угрозу применения оружия сразу же применяют меры.

У отца Анупрайтиса также было оружие - одно для самообороны, также "Макаров", а другое газовое - Blow. Оба они после убийства были обнаружены в сейфе.

DELFI напоминает, что под Каунасом, в Гайженай, 27 марта, вечером, обнаружили трупы 4 человек с огнестрельными ранениями. Под подозрением оказался сын одного из убитых. Предполагают, что убийство было совершено 25 марта, вечером. Подозреваемого искали около 50 полицейских. 28 марта Анупрайтиса задержали в Мариямполе. До этого происшествия он в поле зрения не попадал, работал охранником.