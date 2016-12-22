Зафиксирован оползень с другой стороны горы Гедиминаса

Гора Гедиминаса, которая является символом литовской столицы, 22 декабря еще больше напугала вильнюсцев – был замечен новый оползень. На этот раз оползень зафиксировали с другой стороны горы, у пешеходной тропы.

На фотографиях GRYNAS.lt видно, что на месте оползня работают специалисты. В их руках - лопаты. Место оползня накрывают пленкой.

Несмотря на то, что о новом оползне старшему геологу Литовской геологической службы Витаутасу Минкявичюсу стало известно только от журналистов, Lietuvos geologijos tarnybos Kvartero geologijos ir procesų poskyrio он сказал, что эта весть не была неожиданной.

"Появление оползней - это естественное явление. Оползни на горе Гедиминаса - не новость – особенно в такую погоду, когда после долгого периода осадков, наблюдается потепление. Грунт размок и сполз с горы", – сказал геолог.

По словам собеседника, в данном случае в первую очередь надо провести исследование, спроектировать и осуществить меры по укреплению грунта. "Также важно наблюдать за горой. Предложения, как решать проблему оползней на горе Гедиминаса, не меняются уже 10 лет", – сказал он.

По словам Минкявичюса, в ближайшее время вероятность новых оползней остается большой. "Пока склоны горы не укреплены, по-прежнему будут наблюдаться оползни. На горе Гедиминаса эти явления будут повторяться", – предупредил геолог.