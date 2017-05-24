Задержанные бойцами "Араса" в Неменчине мужчины представили свою версию

В Неменчинском лесу в воскресенье утром собралась группа из 12 мужчин. Бдительный глаз может определить, что на некоторых из них камуфляжные комбинезоны российского образца, кажется, у них в руках российские автоматы. Полиция мгновенно отреагировала на сообщение, прибыли бойцы "Араса" и задержали подозреваемых.

Эти не сценарий учений, это реальное происшествие, зафиксировано 21 мая, утром.

По словам командующего "Арас" Виктораса Грабаускаса, полицейские решили не рисковать и, оценив серьезность сообщения, вызвали бойцов антитеррористического отряда. Дальше мнение сторон разделяется.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции Рамунаса Матониса, в указанном месте были задержаны 12 мужчин с автоматическим оружием, на части из них были камуфляжные комбинезоны и майки российских десантников.

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Позже выяснилось, что это было страйкбольное оружие, которое внешне ничем не отличается от настоящего. Задержанных опросили, в домах нескольких человек провели обыски.

"Во время обысков было обнаружено нелегальное оружие, патроны и, возможно, самодельные взрывные устройства. ГКП Вильнюсского округа начал расследование по факту незаконного хранения огнестрельного оружия, взрывных устройств, патронов (253 ст. УК ЛР)", – сказано в сообщении полиции.

Задержанные представили иную версию событий. Участники страйкбольной игры пожаловались, что в ходе операции были превышены полномочия и нарушены права задержанных.

"Мы подготовились, поделились на группы, и тут подъехали два микроавтобуса, из них выскочили бойцы "Араса", уложили нас и давай кричать "руки за голову".

Я даже не успел поднять руки, как меня ногой ударили по голове. Потом завязали глаза, другим натянули до носа шапки, одним словом, всем закрыли глаза, чтобы ничего не видели", – рассказал DELFI один из 12 задержанных страйкболистов Евгений Денисов.

Задержанные рассказали, что бойцы вели себя грубо, неуважительно, бранились по-русски, даже насмехались над задержанными, которых положили на землю лицом вниз и продержали в таком положении несколько часов.

"Мы четыре часа пролежали лицом вниз, полиция ждала следователей, изучала наше оружие, хотя достаточно 15-20 мин., чтобы выяснить, что оружие – ненастоящее. Увидели петарду – вызвали саперов.

Мне не понравилось поведение полицейских, чувствовался какой-то расизм. Выкрикивали наши имена и фамилии, забрали телефоны. Тех, у кого фамилии литовские, положили с одной стороны, тех, у кого русские - с другой. И только нас - русскоязычных отвезли в комиссариат.

Кроме того, обыскали наши дома. Шутя, говорили, что проверят, не зеленые ли мы человечки. Это какой-то абсурд, ведь я здесь всю жизнь живу, я гражданин Литвы", – сказал Денисов.

Глава "Араса" Грабаускас опроверг слова задержанного о насмешках: "Конечно, во время задержания применяется сила, но после задержания не может быть и речи о физическом или психологическом насилии, это нарушение нашего кодекса чести".

Денисов признал, что во время обыска в доме Виктора Мухина был обнаружен нелегальный газовый пистолет и самодельные взрывные устройства – приобретенные в Гарюнай петарды, которые дополнительно наполняются горохом.

"Это просто имитация, ее официально допускают во время игр, сами полицейские говорили, что это легально. Ведь петарды и униформы куплены в Гарюнай", – сказал страйкболист.

Денисов считает, что полицию об игре в Неменчине уведомили заранее, поскольку микроавтобусы с затемненными окнами, где вероятно находились бойцы "Араса" они видели еще до того, как подъехали к месту игры. Денисов считает, что в полицию могли позвонить их конкуренты с портала kariauk.lt.

"Это была не первая наша игра в этом месте – последние несколько лет мы часто туда ездим. Это удаленная огороженная территория, там не бывает людей, – сказал Денисов. - (...) Полиция проверяла нас и прежде, но такого, что было в воскресенье, раньше не бывало".

Глава kariauk.lt Нериюс Станкус рассмеялся, услышав обвинения: "Это нелогично. У нас тоже бывают проверки, но нам нечего скрывать, мы работаем дольше всех, соблюдаем правила, у нас нет повода ловить их. Мы объявляем о наших мероприятиях на сайте, для этого и существует регистрация, а в нелегальных играх участвуют те, кому не нравятся наши правила, например, они пользуются более мощными петардами.

Именно такие люди, как они, своим отношением и поведением наносят вред общине, насчитывающей 2000-3000 человек. Эти молодые люди не являются членами нашей общины, не участвуют в наших мероприятиях, готовят свои нелегальные мероприятия", – подчеркнул Станкус.

Денисов признал, что игра 21 мая была нелегальной, в ней участвовали знакомые, зарегистрировавшиеся в группе на фейсбуке.

"Мы группа друзей в фейсбуке: списываемся, собираемся, кто хочет, тот присоединяется, мы денег не берем. Просто собираемся, чтобы хорошо провести время, пострелять, это хобби, вот, пожалуйте, дострелялись", – сказал Денисов.

Но по словам Станкуса, такие нелегальные игры могут представлять опасность. Особенно потому, что игроки были в российских камуфляжных комбинезонах и с оружием.

Даже с небольшого расстояния трудно понять, кто это - "зеленые человечки" или страйкболисты. А после учений в Шальчининкай, люди довольно осторожны.

Более того, несколько лет назад ДГБ предупреждал, что члены действующих в Литве клубов страйкболистов ездили в Калининград на турнир "Путь к победе", который организует ассоциация "Спецназ-Рус", где обучают российской военной тактике. В отчете сказано, что "они тренировались с российскими и белорусскими страйкболистами".

В результате литовские страйкболисты оказались под лупой, особенно команды "Спецназ" и "Восток". Но, по словам Станкуса, они поняли сигналы литовской службы госбезопасности.

"После событий в Крыму, даже команды "Спецназ" и "Восток" стараются быть публичными, понимают суть, стараются не ездить на неясные мероприятия. Все с ними в порядке, они не занимаются политиканством, выполняют правила, сняли российские флаги и георгиевские ленты.

Шум из-за того, что "Арас" показал, что это не игра, они прекрасно выполнили свою работу", – сказал Станкус.

Сам Денисов согласился, что жители обосновано подняли тревогу, увидев мужчин в камуфляже и с оружием. Он уверял, что в будущем будет делать, как посоветовала ему полиция - звонить по номеру 112 и предупреждать о месте проведения игры.