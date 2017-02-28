Задержан глава пограничной заставы им. А.Бараускаса

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ru.DELFI.lt
вторник, 28 февраля 2017 г. 08:24
Каунасские прокуроры задержали Нериюса Ашмянскаса, главу заставы им. Александраса Бараускаса Варенского отделения Службы охраны госграницы (СОГГ). Эту информацию DELFI подтвердил глава СОГГ Ренатас Пожела.
© DELFI (K.Čachovskio nuotr.)

В доме и на рабочем месте Ашмянскаса провели обыски.

Служба иммунитета СОГГ провела расследование одного уголовного дела, Ашмянскас подозревается в злоупотреблением служебным положением.

По сведениям DELFI, пограничник был задержан в минувший четверг, 23 февраля, но от общества эту информацию скрыли.

Сразу после задержания Ашмянскас заболел. Пока не сообщают, успели ли его допросить, и предъявлены ли ему обвинения.

По данным источников, больничный Ашмянскасу выдали врачи поликлиники Шальчининкского района.

Глава Варенского отделения СОГГ Витаутас Ижганайтис узнал о задержании подчиненного, когда находился в командировке в Вильнюсе.

"Меня лишь информировали, что такое произошло. Сейчас, насколько мне известно, Ашмянскас болеет", – сказал Ижганайтис.

По данным источников DELFI, Ашмянскас подал заявление об уходе со службы по собственному желанию.

Пожела 27 февраля подтвердил эту информацию, но сказал, что заявление Ашмянскаса пока не удовлетворили.

"Есть такое заявление, у меня на столе, но я пока ничего не подписывал", – сказал Пожела.

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Задержан глава пограничной заставы им. А.Бараускаса
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