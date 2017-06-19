Заболевшая продавец цветов: государство мне не поможет

В начале года увеличили налоги, которые платят владельцы индивидуальных предприятий, члены малых товариществ, фермеры и другие работающие на себя люди. Утверждалось, что в случае болезни такие люди смогут получить пособие по болезни. Дополнительные налоги "Содра" взимает сразу же, а выплатит пособие только через год.

В редакцию DELFI обратилась читательница Иоана (имя и фамилия редакции известны), которой в Каунасе принадлежит индивидуальное предприятие, женщина торгует цветами.

До начала этого года у нее не было страховки на случай болезни. После того как изменили закон, с 1 января эти люди платят данный налог. Теоретически эти люди могут получить пособие по болезни.

Раньше у Иоаны проблем со здоровьем не было, а в начале феврале у нее появились серьезные проблемы с системой кровообращения, она попала в реанимацию, долго лежала в больнице. Ей была назначена реабилитация, на больничном женщина пробыла до июня.

Женщина обратилась в "Содру", чтобы узнать, как обстоят дела с пособием по болезни, на которое была застрахована и платила деньги, но пришла в ужас - ничего она не получит.

"За 23 года в моей компании работали 230 человек. Столько было создано рабочих мест, они создаются до сих пор. Ни разу за все время существовании компании не было никаких льгот. Я, владелица, ни разу не болела, не получила ни одного больничного.

Это была первая болезнь, и когда с января повысили налоги, не было и мысли, что могу получить такой ответ от работников "Содры" - что я на такие выплаты не заработала, поскольку была только владелицей компании. Я платила этот налог и во время болезни, и тогда, когда лежала в больнице, и когда была в санатории, и потом дома, когда еще была на больничном", – удивлялась женщина.

По ее словам, "Содра" отказала ей в пособии, поскольку у нее не было 3-месячного страхового стажа за последний год или 6-месячного за последние 2 года.

"Конечно, не было, поскольку новый налог я плачу с января, а в больницу попала в феврале. Но даже когда я была в больнице, муж за меня платил все налоги – до июня. Значит 1 апреля уже фактически был этот стаж.

В "Содре" мне сказали, что больничный мне оплатили бы, если бы его закрыли 31 марта, а новый открыли 1 апреля. Так как же это? Врачи и больные должны хитрить, чтобы получить то, за что платят налоги? Какой-то абсурд, "Содра" нашла на чем нажиться", – не скрывала сожаления женщина, стаж которой составляет 41 год.

В комментарии DELFI представители "Содры" указали, что весь порядок описан в законе, а сама "Содра" никакой выгоды не получает.

Как ни странно, женщине, которая платит налоги, посоветовали ждать пособия по болезни год:

"Согласно закону, право на пособие рассматривают на тот день, когда начинается болезнь. В тот день у женщины не было необходимого стажа. Если в следующем году, когда женщина декларирует доходы, выяснится, что что у нее уже был необходимый стаж, то выплаты пересчитают и компенсируют".