За вызов скорой могут взять плату: как этого избежать

После того как участились случаи привоза в больницу пациентов, не нуждающихся в скорой помощи, за вызов неотложки стали брать плату. Ситуацию DELFI прокомментировали специалисты Сантаришкской клиники.

В Литве система здравоохранения ориентирована на получение большей части услуг и решение большей части проблем на уровне первичного звена – в поликлиниках.

Только тогда, когда на первом уровне сделали все возможное, но ситуация не улучшилась, вступает в действие второй уровень - это около 15% всех случаев, и только самые сложные случаи - 5% - от общего числа рассматриваются на третьем уровне.

Конечно, бывают случаи, когда у человека ухудшается состояние, но, вероятно, еще далеко не все жители Литвы знают, что врачи больниц и скорой помощи бесплатно оказывают только необходимую и срочную помощь. Правда, иногда человеку сложно разобраться, в какой помощи он нуждается. Чтобы избежать неприятных эмоций и недоразумений, жителям рекомендуют обращаться в учреждения, которые предоставляют помощь круглосуточно, 7 дней в неделю. В таком случае платить за консультацию врача не придется, а если потребуется помощь специалиста другого уровня, то врач выпишет ему соответствующее направление. Но если человек решит обойти этот порядок и сам поедет в больницу, то он должен понимать, что за услуги врача ему придется заплатить.

На сайте Вильнюсской мэрии есть адреса учреждений, предоставляющих круглосуточную помощь vilnius.lt/index.php?563018051

По словам представителей Сантаришкской клиники, приехавшие в приемное отделение этой больницы пациенты, которые не нуждаются в срочной и неотложной помощи и которым часто приходится платить за услуги - это больные простудными заболеваниями, неопасными заболеваниями дыхательных путей, люди с кишечными инфекциями, функциональными расстройствами (приступы паники) и повышенным давлением. Бывают также пациенты, жалующиеся на боли в пояснице, обострение хронических неопасных заболеваний. Во всех этих случаях люди в неотложной помощи не нуждаются.