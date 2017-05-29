За вызов скорой для лежавшего на земле человека мужчине грозит штраф

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ru.DELFI.lt
понедельник, 29 мая 2017 г. 15:35
Жителю Литвы Ремигиюсу, вызвавшему скорую лежавшему у дороги на газоне человеку, назначен штраф.
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

Напомним, что история произошла 5 мая этого года. "5 мая после обеда я ехал со стороны кладбища Расу в сторону Антакальниса и заметил за железнодорожным виадуком, недалеко от ул. Друёс, справа, за пешеходной дорожкой, на газоне человека в черной одежде, рядом лежал пакет с чем-то. Я тогда перестраивался в первую полосу и видел человека через окно справа. Там допустимая скорость высокая, я ехал на грузовике, поэтому и рассмотреть не было возможности, что уже говорить о том, чтобы остановиться", – рассказал Ремигиюс о происшествии.

По его словам, он решил позвонить по Единому номеру помощи. Он так и поступил. Оператор его расспросила обо всем и поблагодарила за информацию. Потом ему перезвонила другая оператор ЕЦП: "Она спросила, что случилось, я ответил, что видел лежащего человека, остановится не мог. Тогда эта женщина сказала: "Хочу вас информировать, что если человека в том месте не найдем, то зафиксируем ложный вызов".

Я спросил, что же мне делать в подобном случае, если я не могу остановиться, не звонить, не сообщать? Мне повторили, что я должен остановиться, подойти, спросить, что случилось и т.п. Может, это и логично, но ситуации бывают разные", – сказал собеседник, заметив, что после подобных случаев пропадает желание что-либо делать.

В свою очередь представитель Станции скорой помощи Кершис поблагодарил вильнюсца за гражданскую позицию, но призвал и понять врачей. "Гражданская позиция не должна заканчиваться на увидел-позвонил, надо подойти, выяснить, что и как. Может, человек пьян – нужна ли ему помощь, может он упал, потом встанет и пойдет дальше. Надо спросить. Бывает, что вызывают и к лежащим на обочине манекенам. В день бывает до 20 таких вызовов, приезжаем на место, а там - никого", – сказал представитель Станции скорой помощи Витянис Кершис.

Через несколько недель после этого происшествия директор Станции скорой помощи Тадеуш Родз подтвердил DELFI, что они обратились в полицию и попросили назначить вызвавшему скорую Ремигиюсу штраф за ложный вызов.

Сам Ремигиюс сказал, что пока ничего об этом не знает, поэтому и не может комментировать ситуацию. Если так будет, он не исключил возможности, что обратится в суд. Он считает, что вызов не был ложным - он сознательно не лгал врачам. Мужчине грозит штраф от 200 до 2000 евро. Ремигиюс признал, что в следующий раз хорошо подумает, стоит ли вызывать помощь в подобном случае.

"В конкретном случае бригада через 6 минут была на месте, но человек, для которого вызвали врачей, в помощи не нуждался. Он просто прилег, чтобы полежать на солнышке и удивился, увидев врачей", – сказал Родз. По его словам, прежде чем звонить в скорую, надо подойти к лежащему и выяснить, действительно ли ему нужна помощь. По словам Родза, такой вызов обходится государству в 70 евро.

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