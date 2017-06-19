За уличные туалеты Литве грозит многомиллионный штраф

Еврокомиссия начала в отношении Литвы процедуру нарушения за то, что слишком большое количество жителей Литвы еще не подключились к центральной канализации, иными словами, все еще пользуются уличными туалетами. Если нарушение не будет устранено, Европейский суд справедливости может назначить Литве миллионный штраф.

Чтобы исправить положение, правительство готовит поправки к закону, в которых предусмотрены штрафы жителям, которые не подключились к центральной канализации, однако их размеры пока не сообщаются.

Пресс-секретарь представительства ЕК в Литве Гедрюс Судикас сказал DELFI, что процедура нарушения началась 15 февраля 2017 года.

"Это первый этап нарушения – литовские ведомства должны представить информацию. Другие возможные шаги – ЕК обяжет в определенные сроки добиться нужного результата и обратится в суд, возможно назначение санкций.

Однако, ЕК старается решать проблему применения законов ЕС путем конструктивного диалога, поэтому в большинстве случаев государства выполняют свои обязательства до обращения ЕК в суд", – сказал он.

В постановлении правительства сказано, что в 2015 году в Литве по центральному водопроводу получали воду 80% жителей, а к системе центральной канализации были подключены 72% жителей.

"Несмотря на то, что инфраструктура создана, у жителей была возможность подключиться к системе поставок воды и центральной канализации, число жителей, получающих эти услуги увеличилось незначительно", – сказано в постановлении.

Представитель Министерства охраны окружающей среды Агне Кнежайте-Гофмане сказала DELFI, что процедура в отношении Литвы была начата по двум причинам, нарушающим директиву ЕС: в населенных пунктах, где проживает больше 2000 человек, должна действовать система централизованной поставки воды и центральная канализация, государство должно обеспечить, чтобы 100% жителей пользовались этой инфраструктурой, но Литва этого показателя не демонстрирует.

Чтобы разрешить сложившуюся ситуацию, министерство готовит поправки к закону о поставках питьевой воды и услуге центральной канализации.

"Планируется, что если жители не подключатся к условленному сроку, им сначала дадут время на подключение, а если они и после этого не подключатся, их ждет штраф", – заметила Кнежайте-Гофмане, рассказав, что пока размеры штрафов не назначены.

Ранее сообщается, что в соответствии с поправками, поставщики обязаны подвести коммуникации до жилья, а не до участка, как это было до сих пор. По предварительным данным, на выполнение директивы во всех городах потребуется еще около 100 млн. евро. Министерство ищет возможность использовать для этого деньги ЕС.

Представитель Vilniaus vandenys Антанас Бубнялис сказал DELFI, что жители не подключаются по двум причинам: "Жители уже оборудовали индивидуальные скважины и канализации, поэтому не хотят инвестировать в подключение к центральному.

А часть жителей вообще привыкла жить без воды и канализации дома или не может инвестировать в улучшение качества жизни - пользуются водой из колонок и уличными туалетами".