За распитие алкоголя в общественных местах - штраф 200 евро

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ru.DELFI.lt
вторник, 28 марта 2017 г. 15:06
Литовский парламент приступил к обсуждению поправок к Кодексу об административной ответственности, представленных вице-министром внутренних дел Чесловасом Мулмой. Предлагается увеличить штраф за употребление алкогольных напитков в общественных местах и за появление в общественном месте в нетрезвом виде, пишет lrt.lt.
Alkoholiniai gėrimai prekybos centre
© DELFI / Domantas Pipas

В пресс-релизе парламентской канцелярии сказано, что в первом чтении за проект проголосовали 56 депутатов, против – 8, 19 воздержались.

Предлагают за распитие алкоголя в общественном месте и появление в нетрезвом виде в общественном месте установить штраф в размере 20-100 евро, за повторное нарушение – 100-200 евро. Сейчас штраф составляет 14-30 евро, а за повторное нарушение – 30-90 евро.

В проекте также предлагают установить административную ответственность за нарушение правил безопасности у водоемов (например, купание в нетрезвом виде, в запрещенном месте или в запрещенное время) и установить штраф от 100 до 500 евро, за повторное нарушение 500-900 евро.

Дальнейшее обсуждение поправок пройдет в комитетах. Повторно голосовать по этому вопросу планируют 23 мая 2017 года.

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За распитие алкоголя в общественных местах - штраф 200 евро (18)

Alkoholiniai gėrimai prekybos centre
Литовский парламент приступил к обсуждению поправок к Кодексу об административной ответственности, представленных вице-министром внутренних дел Чесловасом Мулмой. Предлагается увеличить штраф за употребление алкогольных напитков в общественных местах и за появление в общественном месте в нетрезвом виде, пишет lrt.lt.

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