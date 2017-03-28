За распитие алкоголя в общественных местах - штраф 200 евро

Литовский парламент приступил к обсуждению поправок к Кодексу об административной ответственности, представленных вице-министром внутренних дел Чесловасом Мулмой. Предлагается увеличить штраф за употребление алкогольных напитков в общественных местах и за появление в общественном месте в нетрезвом виде, пишет lrt.lt.

В пресс-релизе парламентской канцелярии сказано, что в первом чтении за проект проголосовали 56 депутатов, против – 8, 19 воздержались.

Предлагают за распитие алкоголя в общественном месте и появление в нетрезвом виде в общественном месте установить штраф в размере 20-100 евро, за повторное нарушение – 100-200 евро. Сейчас штраф составляет 14-30 евро, а за повторное нарушение – 30-90 евро.

В проекте также предлагают установить административную ответственность за нарушение правил безопасности у водоемов (например, купание в нетрезвом виде, в запрещенном месте или в запрещенное время) и установить штраф от 100 до 500 евро, за повторное нарушение 500-900 евро.

Дальнейшее обсуждение поправок пройдет в комитетах. Повторно голосовать по этому вопросу планируют 23 мая 2017 года.