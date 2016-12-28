За проявленную в метро смелость британцы наградили литовца золотой медалью

Прокуроры Паневежской окружной прокуратуры Витаутас и Елена Сабаляускасы перед Рождеством получили сюрприз от живущего в Лондоне сына Андрюса. В посылке, полученной перед праздниками, родители обнаружили Золотую медаль, которой британская полиция наградила их сына за героический поступок, пишет Sekundė.

Сам Андрюс до этого не рассказывал родителям об инциденте, который произошел в лондонском метро, чтобы они не переживали. Андрюс не испугался и оказал сопротивление вооруженному преступнику.

"Исключительные действия в исключительных обстоятельства" – так описаны действия Сабаляускаса в дипломе, который прилагается к медали. Диплом подписан председателем Совета глав национальной полиции, старшим констеблем Сарой Торнтон. В дипломе сказано, что Сабаляускас награжден за гражданскую смелость, проявленную 5 декабря 2015 года.

Об этом инциденте год назад писали британские СМИ. 5 декабря 2015 г., около 19 ч. вооруженный ножом 29-летний Муххидин Мире из Сомали напал на случайного прохожего – 59-летнего музыканта. Бросив раненную жертву, он продолжал размахивать ножом и кричать, что это месть за бомбардировки мусульман в Сирии.

Сабаляускас, который в то время случайно находился в метро, не растерялся. Безоружный литовец пытался отвлечь внимание Мире и успокоить его. Преступник несколько раз пытался нанести ему удар ножом, но Сабаляускас защищал себя от ножа рюкзаком.

Благодаря тому, что Сабаляускас отвлек внимание Мире, была спасена жизнь и пострадавшего музыканта и доктора Мэтью Смита, который бросился на помощь пострадавшему. Если бы не помощь Смита, пострадавший скончался бы от потери крови.

Благодаря действиям Сабаляускаса и некоторых прохожих, Мире не смог сбежать с места происшествия и не нанес травм другим находившимся в метро людям. Полиция обезоружила Мире при помощи электрошокера и задержала его.

Летом этого года Мире приговорили к пожизненному тюремному заключению. Поскольку выяснилось, что он болен параноидальной шизофренией, он был передан в психиатрическую клинику.

Поступок Сабаляускаса и поляка Данищля Белинского, который не дал Мире сбежать, не остался незамеченным. Обоих молодых людей наградили за героизм и смелость (Bravery awards).