За покупку алкоголя на вынос введут большие штрафы

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ru.DELFI.lt
вторник, 18 апреля 2017 г. 16:01
Правительство Литвы недавно представило выводы в связи с поправками к закону, ужесточающие торговлю алкоголем, устанавливающие более высокий возрастной ценз при продаже алкоголя и т.д. После того как примут пакет, алкоголем будут торговать до 20 ч., а за покупку алкоголя на вынос в заведениях общепита, будет грозить значительный штраф.
„Fortas“, kavinė, baras, restoranas, alkoholis, tarės, vynas
© DELFI (K.Čachovskio nuotr.)

Уже сообщалось, что после осуществления постановления алкоголь будут продавать с 10 до 20 ч., а в воскресенье с 10 до 15 ч.

Это время не будет распространяться на действующие по лицензии заведения общепита, где продают алкогольные напитки в розлив для употребления на месте.

За вынос алкоголя из таких заведений введут штраф, сейчас за это жителей не наказывают.

Минздрав пояснил DELFI, какие штрафы будут предусмотрены:

"По характеру это нарушение связано с общественным порядком, поэтому будет грозить соответствующий штраф в размере от 20 до 50 евро".

Вице-президент Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов, гендиректор компании Amber Food Гедиминас Бальнис таким решением был искренне удивлен.

"В ресторанах массово не наблюдается такое явление, как вынос приобретенных алкогольных напитков.

С другой стороны, представьте себе, что для вас откупорили бутылку вина, а планы внезапно изменились, вам придется уехать. Это исключительные случаи, но если такое произойдет, конфликт неизбежен. Значит, это один из нерациональных моментов, нарушающих интересы клиентов", – сказал он.

Бальнис считает, что в вопросе ужесточения порядка контроля над алкоголем перегнули палку. К примеру, никто не говорит о том, что после того, как возрастной ценз увеличат до 20 лет, то актуальнее может стать проблема наркотиков. С этим сталкивается США, где алкоголь разрешено продавать лицам старше 21 года.

"Многое, о чем я слышу от правящих, я слышу впервые, нигде такого нет. так и продажа алкоголя с 20 лет - скорее исключение, чем правило. Мы как небольшое государство создаем прецедент. На практике бывает обычно, что правила вводят и формируют большие страны. У нас есть границы с другими странами, с 4. Может быть, это будет действовать, экспериментировать можно было бы, если бы мы жили вдали или на острове", – сказал собеседник.

Он согласен с позицией президента о том, что появятся проблемы, если запреты будут нерациональными.

"С советских времен были различные запреты, практика у нас была. Но число алкоголиков не уменьшилось, даже во время сухого закона, другие проблемы также не были решены.

И еще вопрос, не будет ли так, что после введения более высокого возрастного ценза, молодые люди в поисках адреналина начнут делать все наоборот.

Есть вероятность, что после четырех вопросов все может измениться. Сейчас многое вызывает только улыбку,но кто знает, как это скажется на экономике Литвы", – сказал Бальнис.

По его мнению, дополнительные ограничения могут вызвать недовольство в обществе и стать еще одной причиной для эмиграции, как формы протеста.

Минздрав и правительство Литвы надеются, что после принятия всех поправок в Литве станут потреблять меньше алкоголя. Чтобы постановление правительства вступило в силу, его должен одобрить парламент, а потом подписать президент.

18 апреля были представлены результаты исследования, которые показали, что в Литве злоупотребляющие алкоголем люди чаще всего не занимаются спортом, у них нет никакого хобби, это малообразованные люди, чаще всего жители сельской местности (чем меньше населенный пункт, тем больше в нем жителей, которые ежедневно употребляют алкоголь), популярнейшие напитки – крепкое пиво ("в пузырях") и крепкое вино, их пьют дома или в общественных местах.

Исследование также показало, что больше всего проблем, связанных с алкоголем, наблюдается в деревнях.

Исследование показало и другую тенденцию – жители Литвы чаще всего пьют дома; в бары и рестораны ходят реже. Реже всего заведения общепита посещают именно пьющие люди.

Опрос по заказу Литовской конфедерации бизнеса провела компания Baltijos tyrimai.

"Обобщая результаты, можно сказать, что методы борьбы с безответственным употреблением алкоголя будут эффективны тогда, когда будут ориентированы на проблемные группы. И особенно важно, что огромное количество алкоголя употребляет относительно небольшая часть жителей", – заметил президент ЛКБ Валдас Суткус.

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