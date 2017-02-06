За покупками в Польшу едут даже из Паланги

"У кого есть дети, тот и против желания становится бухгалтером", – сказали с улыбкой жители Паланги Аурелия и Кястутис Размы, воспитывающие троих детей, которые ездят за покупками в Польшу, только выполнив домашнюю работу: составив список покупок с указанием цен на продукты в Литве, пишет Pajūrio naujienos.

Увидев, что в соседней стране можно сэкономить, они даже стали организовывать поездки за покупками на автобусах для жителей Палангского района.

"Эти поездки мы организуем не для того, чтобы заработать – прибыли почти не получаем. Просто, узнав на чем можно сэкономить, показываем тот же путь другим. Может, в следующий раз люди решатся ехать за покупками самостоятельно, например, на автомобиле несколько человек", – сказал Разма, который сдает в аренду грузовые автобусы.

Аурелия рассказала: "Мы - патриоты и очень грустно, что вывозим деньги из Литвы – об этом часто говорим и с пассажирами в автобусе, но выхода нет. Люди думают не как прожить, а как выжить".

Перед поездкой Размы обдумывают список покупок, в нем указывают размеры упаковок каждого товара и литовская цена в злотых. Поскольку размер упаковки может различаться, с собой стоит брать калькулятор.

"Мы не покупаем самые плохие и дешевые товары – выбираем то, что нам нравится. Но в Польше не все и не везде дешевле, поэтому надо смотреть каждый товар в отдельности. Кроме того, акции бывают с утра, литовцы до обеда все прилавки опустошают", – рассказали собеседники.

Размы считают, что практичнее всего закупаться в Польше на месяц, тогда поездка окупается и удается сэкономить больше средств.

"Мясо в Польше примерно на 30% дешевле, это касается практически всех видов. Дешевле бытовая химия, косметика, приправы, большая часть товаров", – сказала Аурелия.

Она перечислила: 1 кг мороженной мольвы в Польше стоит 2,20 евро, тунец в собственном соку (170 г) – 1,20 евро, майонез Hellmanns (460 г) – 1,04 евро, упаковка мороженных овощей 0,66 евро, стиральный порошок Perwoll (3 л) – почти 6 евро, сыр, который в Литве стоит 5,50-5,80 евро, в Польше дешевле больше чем на евро, миндальные орехи в Польше 11,50 евро за кг (в Литве 19 евро), детская зубная паста 0,91 евро (в Литве 3,41 евро), наполовину дешевле шоколад, силиконовый наполнитель для кошачьего лотка и т.д.

Размы отметили, что в Польше дешевле и лекарства – некоторые дешевле в два раза. Там можно купить и рецептные препараты, тем более, что выданные в Литве рецепты там действуют.

Вице-президент Литовского института свободного рынка Витаутас Жутаутас сказал: "Причин разницы в ценах много. Это и колебание курса валюты, разница в налоговой системе, размер рынка и уровень конкуренции, даже в товарах, которые мы покупаем. Чтобы цены были как можно ниже, важна конкуренция".