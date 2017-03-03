За покупками в Литву едут не рядовые белорусы

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ru.DELFI.lt
пятница, 3 марта 2017 г. 15:04
Белорусы едут в литовские торговые центры за теми товарами, которых у них на родине нет или стоят они там намного дороже, а таможенникам показываю полуметровые чеки, пишет lrt.lt.
© DELFI / Valdas Kopūstas

Об этом LRT сказал представитель таможни на границе Лаворишкес Альгирдас Корсакас. Режиссер Литовского центра информации по образованию, культуры и информации, находящегося в Беларуси, Виргиния Тарнаускайте сказала, что за покупками за границу ездят разве что госслужащие, поскольку средняя зарплата рядовых белорусов – 380 евро, пенсия – 150 евро.

На КПП Лаворишкес людей стало меньше после того, как открыли Ашмянский КПП, предназначенный только для легковых автомобилей. Таможенники проверяют содержимое багажников выезжающих машин.

Корсакас сказал, что в числе покупок – и мобильные телефоны, и продукты питания: "В последнее время из Литвы вывозят все больше продуктов. Когда мы спрашиваем, почему?, нам отвечают, что таких продуктов в Беларуси нет или они там намного дороже. Когда показывают чек из Maximа, он бывает длиной в полметра. Смешно, но это так".

Посол Литвы в Беларуси Андрюс Пулокас сказал, что литовские консульские отделы лидируют по количеству выдаваемых виз: "Литва недалеко, это европейское государство, мы интересны для белорусов. В год выдаем по 200 000 виз. Есть и польское посольство, а Польша в 10 раз больше, в Минске все равно лидируем мы, посольство Литвы. Большая часть виз – многократные. Это значит, что человек ездит в Литву не однажды". Посол сказал, что несмотря на кризис в стране, поток белорусов не уменьшается.

Режиссер Тарнаускайте рассказала, что Беларусь понемногу нагоняет Литву. Там все идет вперед, открываются новые торговые центры.

Но все же как мы, когда ездим по стране, так и встреченные собеседники замечают, что цены в Беларуси почти такие же, как в Литве. По словам Тарнаускайте, люди стали ощущать кризис. "В последний год очень упал уровень жизни. За покупками в другую страну ездит не рядовой человек, а госслужащие. Простые люди не едут, у них нет денег", – сказала собеседница.

Несмотря на то, что товары там стоят почти столько, сколько в Литве, зарплаты – немного меньше. Средняя зарплата – 380 евро и чаще это в Минске, в других городах доходы у людей меньше.

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