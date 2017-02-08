За покупками – не только в Польшу: Беларусь открыла новые ворота

В октябре прошлого года Беларусь сообщила о введении безвизового режима на территории парка "Августовский канал", турагентства стали предлагать литовцам поездки не только к каналу, но и в Гродно.

В маршрут включено и посещение торгового центра. Портал DELFI посетил Гродно, история которого начинается в 1127 г. и его магазины и торговые центры.

Местные предприниматели с распростертыми объятьями ждут литовцев. Некоторые рестораны даже перевели меню на литовский язык, а в одном из кафе официант говорит спасибо по-литовски.

Обычно поездка в Гродно предлагается в субботу или в другие нерабочие дни.

Правда, те, кто едет в Гродно на один день должны рано встать или вообще садиться в автобус, не ложась спать. Журналист DELFI ездила в Гродно 4 февраля.

Первые пассажиры в Каунасе сели в автобус в 2 ч., остальные в Вильнюсе - в 4 ч. Компания 4 февраля набрала два полных автобуса на поездку в Гродно.

Поездка на автобусе стоит 10-15 евро. Еще 3 евро придется заплатить в автобусе за оформление документов.

Дополнительная экскурсия в Гродно обойдется в 5 евро. В Беларуси экскурсии могут проводить только местные, они обычно проводятся на русском языке.

В правилах сказано, что у каждого туриста, который пользуется возможностью без визы попасть на территорию парка с собой должна быть сумма равная не менее 22 евро в день.

Самая долгая часть пути – пересечение границы. После того как туристы оказываются в Беларуси, автобус останавливается у первой АЗС "ЛУКойл", чтобы залить горючее. Бензин 95 марки на АЗС стоит 0,6 евро.

В 10 ч. по местному времени автобус уже останавливается у старой пожарной каланчи в Гродно. Августовский канал мы не увидели, поскольку он сейчас закрыт на реконструкцию.

Экскурсию проводил местный гид Михаил. Он проводит экскурсию по Гродно, показывает достопримечательности города.

Небольшая часть туристов осматривает город самостоятельно.

Михаил по профессии - учитель, зарабатывает, работая в школе, 140 евро. По его словам, минимальная зарплата в Беларуси - 120 евро, средняя - около - 200 евро. Аренда однокомнатной квартиры в Гродно обойдется в 83 евро или 90 долларов США.

Михаил признал, что несколько лет назад дела в Беларуси обстояли лучше, сейчас цены выросли, а зарплаты поднялись не намного. Но он порадовался тому, что не приходится много платить за коммунальные услуги. Сам он в декабре заплатил 15 евро. Пособие для безработных составляет около 70 евро.

На вопрос, рады ли местные предприниматели, что сюда стали приезжать литовцы, Михаил сказал, что пока бизнес большого эффекта не ощущает. Однако отметил, что литовцев приезжает больше, чем поляков, которые также могут пользоваться безвизовым режимом.

"Гродненская область всегда жила лучше остальной части Беларуси. Это не настоящая Беларусь", – сказал гид.

Если бы не памятник Ленину на главной площади, не танк у транспортного кольца и не советские названия улиц, то Гродно был бы похож на Вильнюс и Каунас: архитектура города свидетельствует о древней истории города.

Гид Ренатас Йокубаускас из компании InterLux сказал, что агентство организует поездки в Гродно со второй половины октября 2016 года. Сначала набиралось и по 4 автобуса. Пользуются этими турами и те, у кого есть в Гродно родственники.

Он отметил, что туристов больше привлекает сам город, чем канал. Примерно 20% туристов едут в Гродно за покупками, а 50-60% - осмотреть город, остальные - по личным делам.

Есть и двухдневные туры в Гродно. Эти туры по-прежнему очень популярны.

В начале поездки Йокубайтис упомянул, что стоит покупать в Гродно: "Алкогольные напитки, шоколад, конфеты, наконец бытовые товары - зубная паста, стиральный порошок, мыло здесь дешевле. Еще акцентирую, что стоит обратить внимание на белорусские товары – обувь, нижнее белье, носки. И лекарства. Здесь можно купить те, которых в Литве уже нет, а они здесь стоят дешево. К примеру, за йод в последний раз я платил 0,44 евро".

Гид наполнил, что из Беларуси нельзя везти молочные и мясные продукты.

В центре Гродно полно кафе и ресторанов: выбор большой. Правда, и цены в них разные. У одного кафе стоит стенд, на нем следующие предложения: салаты – от 0,4 евро, супы – от 0,45 евро, горячие блюда – от 0,9 евро. В другом кафе предлагают завтрак за 2,16 евро, вафли с фруктами – 2,87 евро. В ресторане предлагают омлет с грибами за 2 евро, пирог за 1,45 евро.

Некоторые кафе и рестораны готовы к приезду литовских туристов и предлагают меню на литовском языке.

В магазинах стоит обратить внимание на белорусскую продукцию, поскольку, к примеру, итальянская обувь будет недешевой.

4 февраля были скидки в магазине белорусской обуви Marko. На зимнюю коллекцию скидка была 45%: женские зимние сапоги на меху можно было купить за 30 евро. Мужские демисезонные ботинки - около 20 евро, женские летние ботинки - 30-40 евро.

В магазине нижнего белья бюстгальтеры по 10 евро, трусики – около 2,5 евро. Женские чулки по 2-5 евро. Цены на одежду не были ниже, чем в Литве: свитера от 15 евро.

В магазинах белорусского трикотажа свитера и платья до 80 евро. В более дешевом магазине Colin’s можно со скидкой купить майки по 5 евро.

Часть литовцев идет в аптеку. Цены на лекарства в Беларуси ниже, чем в Литве: например, йод (10 мл) 0,44 евро (на сайте Vaistai.lt – 0,82 евро). 20 таблеток "Тавегила" – 3,79 евро (Vaistai.lt – от 3,59 евро), Валидол (10 шт) – 0,57 евро (в Литве – от 0,79 евро), Цитрамон (6 шт.) – 0,55 евро, НоШПА (24 шт.) – 3,24 евро, Анальгин 20 шт. – 0,47 евро, активированный уголь 50 шт. – 0,6 евро, бальзам "Звездочка" – 1,49 евро.

Поездка завершается посещением торгового центра Old City. На его посещение дается два часа.

В магазинах Гродно килограмм яблок стоит 0,6-1,2 евро, бананов – 0,8 евро, киви – 1,8 евро, десяток яиц – 0,9 евро, молоко – от 0,5 евро, картошка – от 0,2 евро, живые карпы – 3,25 евро за кг.

Бутылка "Советского шампанского" – 2,94 евро.

Зубная паста в Беларуси стоит от 0,45 евро, но Colgate может стоить и дороже 2 евро. Средство для мытья посуды Fairy – от 1,72 евро.