За поездку на похороны ученицы учителям угрожали выговорами

Заведующая отделом образования Калварийской мэрии угрожала учителям прогулами, если они поедут на похороны покончившей с собой ученицы: якобы нельзя нарушать учебный процесс. Возмущенные учителя пожаловались мэру.

Об этом стало известно 19 апреля на заседании парламентской Комиссии по превенции самоубийств и насилия. Выяснилось, что на похороны покончившей с собой в январе ученицы ехать запретили психологи Мариямпольской мэрии, заявив, что таковы рекомендации Министерства науки и образования.

Однако одна из учителей Сангрудской гимназии сказала DELFI, что такой запрет наложила и заведующая отделом образования Дануте Лисаускене.

"Именно заведующая отделом образования вела себя более чем ужасно: учителям угрожали выговорами, если они поедут на похороны. Это происходило на собрании учителей, куда нас созвали в понедельник, в 7:30 ч., перед уроками", – сказала педагог.

Директор гимназии Вида Шальчювене сказала DELFI, что все учителя гимназии подписали письмо-обращение к мэру. В нем описали поведение Лисаускене на собрании.

В знак протеста, узнав об этом, ученики выпускных классов в понедельник вообще не пришли в школу.

По словам директора, после самоубийства другого ученика, уже в апреле, ситуация была иной – в школе работали специалисты "Центра по преодолению кризисов" из Вильнюса, не было напряжения и конфликтных ситуаций. Специалистов из Мариямполе в школу больше не приглашали.

Лисаускене сказала DELFI, что в школе собрание было коротким, она сказала: уроки будут, учителя их обязаны проводить.

"Да я говорила – если уйдут с уроков - будут прогулы. Поскольку похороны не в 8 ч. утра проходят. Ведь не может вся школа закрыться потому, что в 12 ч. едут на похороны. Учителям было сказано – если кто-то из детей хочет ехать, отпросится - пусть едет. Не все хотели", – сказала Лисаускене.

"Допущена грубая ошибка при оказании срочной психологической помощи. Запрет на посещение похорон одноклассника - грубая некомпетентность специалистов", – оценил ситуацию председатель парламентской комиссии Миколас Маяускас.

В пособии Министерства науки и образования об участии в похоронах сказано следующее: "Информируем, что ученики, желающие пойти на похороны, могут это сделать (школе не рекомендуют организовывать групповой поход, важно, чтобы ученики сами высказали такое желание)".

Детский психиатр Линас Слушнис сказал, что не первый раз слышит о подобных запретах.

"Я считаю, что люди должны видеть это. Конечно, делать из этого праздник, драму или героический поступок, организовывать парады не стоит – иначе подумают, что человек совершил героический поступок. Но увидеть, что бывает после самоубийства – человека закапывают в землю, с ним попрощаться – не вижу проблемы", – сказал Слушнис.

"Все это нехватка эмоциональной зрелости в нашем обществе" – считает собеседник.