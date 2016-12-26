За несколько километров на такси с VIP скидкой - дороже, чем до моря

На автобусе из Вильнюса в Клайпеду (300 км) можно доехать за 14-20 евро. Это значительно дешевле, чем в 60 раз меньшее расстояния в Вильнюсе на такси даже с 60% "VIP скидкой". Компания утверждает, что это дело рук мошенника, который использовал ее имя.

Работники одной компании (название редакции известно) со всей Литвы 23 декабря во второй половине дня собирались в Вильнюсе. Некоторые, приехав на вокзал на автобусе, не долго думая, сели в такси.

Тарифы услуг были видны, поэтому, ни о чем не подозревая, люди поехали с ул. Суду на проспект Конституциёс, к Forum Palace. Тут и началось самое интересное.

"Тариф без скидки так и остается неясным, но без "VIP скидки" стоимость поездки была бы 80 евро. Водитель по собственной инициативе сделал скидку, поэтому поездка стоила "всего" 30 евро.

Когда позвонили по указанному на квитанции номеру, оператор сказала, что поездка должна была стоить 4-5 евро. Оператор обещала передать информацию администрации, но администрация до сих пор избегает общения с нами. На следующий день мы позвонили сами, другая оператор сказала, что все в порядке, есть тарифы и по 10 евро за километр.

Даже если предположить, что водитель вез людей в объезд, чтобы избежать заторов, концы не сходятся, поскольку за время поездки средняя скорость машины должна была быть выше 120 км/ч, чтобы за такое время накрутить такую сумму", – удивлялся представитель компании.

Разобраться в счете за поездку (который напоминает счет, который выдают в кафе). Неясен ни номер счета, ни дата поездки, ни начальная точка (адрес автовокзала – ул. Соду, 22), неясно, как подсчитали плату в 80 евро при расстоянии 5 км и стоимости 1 км поездки 0,89 евро.

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В "счете" указан номер компании Dallis. Представитель компании Рокас Андришенас сказал DELFI, что эта ситуация ему известна. Однако он сожалел, что не может помочь, поскольку клиенты, вероятно, пострадали от мошенника.

По словам Андришенаса, клиенты не вызывали машину их компании, они сели в первое попавшее такси, стоявшее на вокзале. А его водитель указал телефон компании Dallis.

"Я вообще не знаю, что это за счет, на нем должен быть номер серии, удостоверения об индивидуальной деятельности и др. документов. Кроме того, нет данных о водителе, компании. Коллега уже звонил, выяснял ситуацию, но точных данных нет, поэтому вряд ли можно что-то выяснить", – сказал Андришенас и отметил, что выяснить мошенника можно было бы, если бы пассажиры записали номер машины.

Он сожалел о том, что в Литве еще есть много мошенников, которые обманывают доверчивых граждан.

"Надо отметить, что в наше время все еще есть такие водители, которые стоят у вокзалов – у автобусных, железнодорожных, у аэропортов, у торговых центров. Они все еще есть, с ними надо бороться, о них надо сообщать.

Чтобы клиенты не пострадали, нужно вызывать такси по телефону компании, а не садиться в машину прямо на улице. Тогда было бы больше ясности, кто обслуживает и т.п. По такой бумажке нельзя выяснить, кто обслуживал. Даже полиция тут ничем не поможет.

Итак, советуем больше интересоваться компаниями, предоставляющими услуги такси, поскольку сейчас кто хочешь может встать у места массового скопления людей, поставить плафон и стать якобы официальным перевозчиком. Но тогда и везут по 80 евро, прикрываясь другой компанией", – сказал Андришенас.