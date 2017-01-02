За неправильную утилизацию елок ждут штрафы

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ru.DELFI.lt
понедельник, 2 января 2017 г. 09:22
После праздничной суеты жители сталкиваются с хлопотами: надо как-то избавиться от елок. Кое-кто идет простейшим путем - оставляет елку рядом с контейнерами, несмотря на то, что за такое нарушение ждет штраф. GRYNAS.lt выяснял, где и как можно сдать елки и почему нельзя оставлять их у контейнеров.
© DELFI

Журналисты расспросили жителей, что они намерены делать с елками. Одни планировали утилизировать елки подобающим способом, другие бросить у контейнера, третьи, у кого елки в горшках, намерены держать их дома, а потом посадить.

Штрафы за брошенные у контейнеров елки - немалые. По данным Министерства охраны окружающей среды, штраф составляет от 28 до 1158 евро, в зависимости от количества выброшенных елок.

Компании, которые отвечают за вывоз мусора, заранее указывают места, куда люди могут принести елки и оставить там.

По словам представителя министерства Дайвы Казлаускене, важна сознательность жителей. Поэтому специалист просит жителей информировать природоохранников, если они заметили нарушение закона.

По словам Казлаускене, елки на свалки запрещено привозить с 1 января 2003 года. Специалист призывает жителей, покупающих елки в горшках, не выбрасывать их, а дождаться весны и посадить.

Деревья, которые были срублены, следует выбрасывать в специальные контейнеры. Такие елки идут на изготовление биотоплива. В этом году в 9-ый раз пройдет акция "Рождественская елка - домашнее тепло", во время которой с 5 по 14 января жители смогут отдать свои елки на переработку.

В этом году в акции могут участвовать жители Вильнюса, Вилкавишкиса, Казлу Руды, Кибартай, Ширвинтай, Шилуте, Шилале, Пагегяй, Тракай, Лентвариса, Лаздияй, Клайпеды и Шяуляй.

В Вильнюсе елки можно сдать по адресу:
ул. Видуно, 4, ул. Ерузалес, 4, ул. Жирмуну, 64, проспект Саванорю, 16, ул. Виршулишкю, 30, ул. Тускулену, 66, ул. Архитекту, 152, ул. Тайкос, 162A, ул. Дидлаукё, 1, ул. Укмергес, 282, ул. Жальгирё, 105, ул. Саусё 13-осёс, 2.

В Тракай:
ул. Витауто, 60.

В Клайпеде:
ул. Жардининку, 16, ул. Буделкемё, 17, ул. Липу, 46, ул. Кретингос, 27.

В Шяуляй:
ул. Энергетику, 1, ул. Чкалово (Зокняй), ул. Бирутес, 39, ул. Квечю, 58.

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