За неквалифицированный труд в Литве – 1200 евро в месяц

В некоторых местностях Расейнского района этим лето можно увидеть необычную картину – множество людей пропалывает поля.

Неподалеку – биотуалет, подсобное помещение, автобус. Но самое главное – зарплата. Самые терпеливые зарабатывают по 1200 евро в месяц.

Сельхозкомпания Auga Dumšiškės, которая выращивает экологические растения, в мае распространила в Расейняй объявление - предлагала работу на прополке сахарной свеклы, зарплата - 45 евро в день. Собрали около 90 человек, всем дали тяпки и отвезли на поле.

"Мы выращиваем экологическую продукцию, поэтому химию против сорняков не используем. Нам нужны работники", - сказал глава Auga Dumšiškės Зигмантас Бузюс.

С начала июня до середины июля работники пропололи больше 40 га сахарной свеклы.

Самые трудолюбивые и терпеливые работали и в выходные, они заработали больше 1200 евро в месяц ("на руки").

"Тех, кто зарабатывал больше 45 евро в день, было немного. Столько платили самым ответственным. Средняя зарплата была 35-40 евро в день. Большинство работало и в выходные" - сказал Бузюс.

После появления объявления оказалось, что желающих заработать было в два раза больше, чем требовалось.

"Работа быстро выявляет самых терпеливых и работящих. Были и курьезы – выяснилось, что некоторые никогда в жизни тяпку в руках не держали и не отличают сахарную свеклу от лебеды", - рассказал директор.

Самые трудолюбивые не только работали, но и контролировали других.

Зарплату платили каждую неделю - деньги переводили на счета. Были и проблемы.

"Выяснилось, что счета некоторых людей арестованы. Таким людям деньги выплачивали наличными", - Рассказал Бузюс.

Он рассказал, что возраст работников был от 16 лет, были и пенсионеры. Некоторые молодые люди работали лучше сельских жителей, у которых был опыт подобной работы.

Люди работали с 8 до 17 часов. Их на поля и обратно возили на автобусах.

Большую часть урожая Auga Dumšiškės планирует продать в Литве.