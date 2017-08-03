За неквалифицированный труд в Литве – 1200 евро в месяц

 (10)
ru.DELFI.lt
четверг, 3 августа 2017 г. 15:33
В некоторых местностях Расейнского района этим лето можно увидеть необычную картину – множество людей пропалывает поля.
© A.Dambrausko nuotr.

Неподалеку – биотуалет, подсобное помещение, автобус. Но самое главное – зарплата. Самые терпеливые зарабатывают по 1200 евро в месяц.

Сельхозкомпания Auga Dumšiškės, которая выращивает экологические растения, в мае распространила в Расейняй объявление - предлагала работу на прополке сахарной свеклы, зарплата - 45 евро в день. Собрали около 90 человек, всем дали тяпки и отвезли на поле.

"Мы выращиваем экологическую продукцию, поэтому химию против сорняков не используем. Нам нужны работники", - сказал глава Auga Dumšiškės Зигмантас Бузюс.

С начала июня до середины июля работники пропололи больше 40 га сахарной свеклы.

Самые трудолюбивые и терпеливые работали и в выходные, они заработали больше 1200 евро в месяц ("на руки").

"Тех, кто зарабатывал больше 45 евро в день, было немного. Столько платили самым ответственным. Средняя зарплата была 35-40 евро в день. Большинство работало и в выходные" - сказал Бузюс.

После появления объявления оказалось, что желающих заработать было в два раза больше, чем требовалось.

"Работа быстро выявляет самых терпеливых и работящих. Были и курьезы – выяснилось, что некоторые никогда в жизни тяпку в руках не держали и не отличают сахарную свеклу от лебеды", - рассказал директор.

Самые трудолюбивые не только работали, но и контролировали других.

Зарплату платили каждую неделю - деньги переводили на счета. Были и проблемы.

"Выяснилось, что счета некоторых людей арестованы. Таким людям деньги выплачивали наличными", - Рассказал Бузюс.

Он рассказал, что возраст работников был от 16 лет, были и пенсионеры. Некоторые молодые люди работали лучше сельских жителей, у которых был опыт подобной работы.

Люди работали с 8 до 17 часов. Их на поля и обратно возили на автобусах.

Большую часть урожая Auga Dumšiškės планирует продать в Литве.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Реформа госслужбы: меньше работников, сократятся надбавки

Valdininkas
Государственных служащих будет меньше, работодатель получит больше свободы в определении их зарплаты, немного сократятся надбавки, отбор служащих будет централизованным, они получат больше отпускных дней и премий за хорошую работу.

В работе Skype произошел новый крупный сбой (3)

В работе Skype произошел новый крупный сбой
Пользователи Skype по всему миру вновь пожаловались на сбои в работе сервиса. Согласно данным сайта Down Detector, сильнее всего неполадки затронули пользователей из Великобритании, Франции, Германии, Польши, Белоруссии, Украины, России, Индии, Вьетнама и Японии.

За неквалифицированный труд в Литве – 1200 евро в месяц (10)

За неквалифицированный труд в Литве – 1200 евро в месяц
В некоторых местностях Расейнского района этим лето можно увидеть необычную картину – множество людей пропалывает поля.

Воспитывающих детей ждут перемены: одним на пользу, другим – нет (7)

Asociatyvi nuotr.
Предложение правительство о введении "детских денег" в обмен на отказ от дополнительного необлагаемого налогами минимума не удовлетворяет социал-демократов и общественных деятелей, представляющих интересы семей, они утверждают, что это не только морально несправедливо, но и приведет к тому, что часть семей понесет материальный ущерб.

Провальные результаты госэкзамена по литовскому — в Шальчининкай и Висагинасе В чем причина? (43)

Провальные результаты госэкзамена по литовскому — в Шальчининкай и Висагинасе
В Висагинасе и Шальчининкай почти каждый третий выпускник не сдал государственный экзамен по литовскому языку и литературе на аттестат зрелости, в Вильнюсском районе таких 19%, согласно данным Государственного экзаменационного центра.
Facebook друзья