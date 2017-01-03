За мертвыми дюнами будут "ухаживать" козы

Дирекция национального парка Куршской косы планирует осуществление беспрецедентного плана - в природном резервате Нагляй будут пасти почти 50 коз.

Издание Lietuvos žinios пишет, что дирекция обратилась в министерство охраны окружающей среды с просьбой выплатить на этот проект 10 000 евро. Сейчас дирекция подыскивает наилучший вариант - такой, который будет привлекателен для фермеров, поскольку коз там хотят пасти круглый год и постоянно.

"В мертвых дюнах начаты большие работы, связанные с устранением одревесневшей растительности. После расчистки пространства необходимо сохранить ландшафт, поскольку деревца очень быстро снова пускаются в рост. Опыт показал, что наилучший способ - выпас мелкого скота. Раньше на полянах косы пасли овец, а в Нагляй нам нужны козы, поскольку они "трудятся" намного эффективнее", - сказала глава национального парка Куршской косы Аушра Фесер.