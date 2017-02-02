За грубые нарушения уволен глава "Аэронавигации"

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BNS
четверг, 2 февраля 2017 г. 16:56
Многолетний глава государственной компании "Аэронавигация" (Oro navigacija) Альгиматас Ращюс 2 февраля был уволен с занимаемой должности.
Algimantas Raščius
© DELFI (K. Čachovskio nuotr.)

Об этом BNS сообщил министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис, подписавший соответствующий приказ.

"В компании выявлены грубые нарушения процедуры закупок, вызывающие сомнения в связи с прозрачностью и эффективностью деятельности Ращюса", - сказал BNS Масюлис.

По его словам, Ращюс получит выходное пособие в размере двух среднемесячных зарплат (по закону он должен был получить компенсацию в размере 4 или даже 6 зарплат). В 4 квартале прошлого года его зарплата составляла 5000 евро.

Временным главой "Аэронавигации" назначен заместитель финансового директора компании Миндаугас Густис.

62-летний Ращюс возглавлял компанию с 2001 года.

BNS
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