За грубые нарушения уволен глава "Аэронавигации"

Многолетний глава государственной компании "Аэронавигация" (Oro navigacija) Альгиматас Ращюс 2 февраля был уволен с занимаемой должности.

Об этом BNS сообщил министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис, подписавший соответствующий приказ.

"В компании выявлены грубые нарушения процедуры закупок, вызывающие сомнения в связи с прозрачностью и эффективностью деятельности Ращюса", - сказал BNS Масюлис.

По его словам, Ращюс получит выходное пособие в размере двух среднемесячных зарплат (по закону он должен был получить компенсацию в размере 4 или даже 6 зарплат). В 4 квартале прошлого года его зарплата составляла 5000 евро.

Временным главой "Аэронавигации" назначен заместитель финансового директора компании Миндаугас Густис.

62-летний Ращюс возглавлял компанию с 2001 года.