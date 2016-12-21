За долги сыну Борисова арестовано имущество предпринимателя Пинкявичюса

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ru.DELFI.lt
среда, 21 декабря 2016 г. 17:01
Предприниматель Лаймутис Пинкявичюс снова столкнулся с неприятностями – суд разрешил арестовать его имущество, приставы отправились в Лентварис и арестовали здания, принадлежащие Пинкявичюсу.
Laimutis Pinkevičius
© DELFI (Š.Mažeikos nuotr.)

С просьбой наложить арест на недвижимость, а если таковой нет - на денежные средства, в суд обратился сын скандально известного предпринимателя Юрия Борисова - Павел Борисов.

Он сказал, что в 2012 г. заключил с Пинкявичюсом договор о кредитовании и до сих пор не получил больше 32 000 евро.

Иск Вильнюсскому участковому суду был предоставлен в начале декабря этого года. Однако сумма иска может быть уточнена, если она превысит 43 000 евро, то будет передан суду высшей инстанции.

Приставы уже составили опись принадлежащего Пинкявичюсу недвижимость в Лентварисе (Тракайский район) – как известно, в конце сентября каунасский предприниматель Угнюс Кигуолис купил принадлежавшее Пинкявичюсу поместье, однако некоторые хозпостройки рядом с поместьем до сих пор официально принадлежат Пинкявичюсу.

Приставы арестовали мельницу, конюшни, ригу и другие инженерные и дворовые постройки.

Проживающий в Литве Павел Борисов занимается бизнесом в сфере недвижимости – договор с Пинкявичюсом он заключил еще тогда, когда Пинкявичюс был женат на своем нынешнем партнере по бизнесу Айгозель Гульмедовой. Правда, в 2013 г. брак был расторгнут, Гульмедова приобрела компанию, которой принадлежит недвижимость на территории Vilniaus Vartаi.

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