За благотворительную деятельность Адамкене была удостоена государственной награды

Благотворительной деятельностью Адамкене решила заняться сразу после того, как Адамкус в первый раз стал президентом Литвы в январе 1998 г. Ее благотворительный фонд был зарегистрировал 17 марта 1999 г. и действовал до июня 2014 г.

Первые пожертвования в фонд Адамкене переводили эмигранты. Но вскоре госпожа Адамкене отказалась от их помощи, поскольку в короткое время ей удалось найти немало спонсоров в Литве. Их число росло с каждым годом. За 15 лет фонд Адамкене получил и распределил около 17 млн. литов.

Адамкене неоднократно говорила, что миссия ее фонда - помощь ученикам в небольших городах и селах.

"Я искренне благодарна всем – каждому человеку и компании, которые поддерживали наш фонд. Нам важна помощь и внимание каждого. Я рада, что у нас есть такие верные друзья, которые не забывают о нас с первых дней создания фонда, они поддерживают нас и сейчас", – сказала Адамкене после того, как было решено закрыть фонд.

В течение 15 лет фонд Адамкене помогал 15 школам в провинции, детским больницам, домам опеки.

С начала своей деятельности фонд организовывал "Рождественский караван", во время которого собирали подарки для детей.