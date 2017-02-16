За благотворительную деятельность Адамкене была удостоена государственной награды

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ru.DELFI.lt
четверг, 16 февраля 2017 г. 13:32
16 февраля 2017 года для супруги экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса Алмы Адамкене – особый день. В День восстановления государства президент Даля Грибаускайте вручила Адамкене Большой крест Ордена "За заслуги перед Литвой" – этой наградой оценили благотворительную деятельность Адамкене, которая была начата в годы правления ее супруга и длилась 15 лет, пишет lrt.lt.
© DELFI / Tomas Vinickas

Благотворительной деятельностью Адамкене решила заняться сразу после того, как Адамкус в первый раз стал президентом Литвы в январе 1998 г. Ее благотворительный фонд был зарегистрировал 17 марта 1999 г. и действовал до июня 2014 г.

Первые пожертвования в фонд Адамкене переводили эмигранты. Но вскоре госпожа Адамкене отказалась от их помощи, поскольку в короткое время ей удалось найти немало спонсоров в Литве. Их число росло с каждым годом. За 15 лет фонд Адамкене получил и распределил около 17 млн. литов.

Адамкене неоднократно говорила, что миссия ее фонда - помощь ученикам в небольших городах и селах.

"Я искренне благодарна всем – каждому человеку и компании, которые поддерживали наш фонд. Нам важна помощь и внимание каждого. Я рада, что у нас есть такие верные друзья, которые не забывают о нас с первых дней создания фонда, они поддерживают нас и сейчас", – сказала Адамкене после того, как было решено закрыть фонд.

В течение 15 лет фонд Адамкене помогал 15 школам в провинции, детским больницам, домам опеки.

С начала своей деятельности фонд организовывал "Рождественский караван", во время которого собирали подарки для детей.

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За благотворительную деятельность Адамкене была удостоена государственной награды (8)

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