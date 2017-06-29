Юные пожарные и спасатели стран Балтии продемонстрировали навыки

Учащиеся латвийского колледжа пожарной безопасности и гражданской защиты, литовской школы пожарной безопасности и эстонского колледжа спасательной службы собрались вместе в международном лагере.

Лагерь был организован в Латвии. Во время пребывания в легере юные пожарные и спасатели трех стран Балтии усовершенствовали свои профессиональные навыки по тушению пожаров и спасению людей, сообщает Латвийская Государственная противопожарная и аварийно-спасательная служба.

На практических занятиях кадеты выполняли аварийно-спасательные работы на воде и на высоте. А в местечке Ливберзе в сотрудничестве с VAS "Latvijas dzelzceļš" на учениях которых была инсценирована ситуация, когда с рельсов сошла цистерна с нефтепродуктами.