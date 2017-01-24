Юлия Мацкевич: мы наконец должны стать своими в Литве

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ru.DELFI.lt
вторник, 24 января 2017 г. 13:02
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"Народ боится партийных людей"
Общественник Юлия Мацкевич не понаслышке знакома с проблемами Юго-Восточной Литвы. Родом она из Шальчининкай и с детства росла в мультиязычной среде: в ее семье говорили по-русски и по-польски, а училась она в литовской школе. В интервью DELFI активист откровенно рассказывает о ситуации в регионе, способах ее изменения и преодоления непонимания между нацобщинами и большинством.
Julija Mackevič
© DELFI / Kiril Čachovskij

Происходит Юлия из старинного дворянского рода, который проживал на территории Литвы с XVI века. В 2015-2016 годах она была членом горсовета Шальчиникай, в 2015 году участвовала в выборах мэра района, а в прошлом году - в парламентских выборах в Сейм от Движения либералов. "Сходив в политику", Юлия решила вернуться к своим "альма матер" - общественной деятельности.

"Самое главное, чтобы все мы себя тут чувствовали комфортно, и вся Литва поняла, что у них есть мы, национальные общины. Важна работа в двух направлениях - со всей Литвой и с нацобщинами. Я буду действовать через культуру, через молодежь, через просвещение. В том числе со странами Восточного партнерства, в данный момент это Беларусь. Ведь у нас очень много общего, в том числе общая история. Как и с Украиной, где я делала много проектов. У нас с этими народами очень близкий менталитет", - сказала в интервью DELFI общественница.

Юлия Мацкевич учредила и руководит Европейским центром развития демократии, а еще в 2008 году вместе с сестрой создала молодежный центр Europroject для шальчининкайской молодежи, который в общей сложности осуществил более 100 проектов в Литве и за рубежом. Ее давняя мечта — выпуск бесплатной газеты для национальных общин.

"Мы никого не хотим впускать, это просто какой-то синдром маленькой страны. Если фамилия другая, то человек уже не наш, он уже не литовец. Хотя, я, например, отлично говорю по-литовски, я все равно слышу вопросы, что я тут делаю и откуда я тут взялась", - разводит руками Юлия.

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"Народ боится партийных людей"
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Julija Mackevič
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