Юлия Мацкевич: мы наконец должны стать своими в Литве

Происходит Юлия из старинного дворянского рода, который проживал на территории Литвы с XVI века. В 2015-2016 годах она была членом горсовета Шальчиникай, в 2015 году участвовала в выборах мэра района, а в прошлом году - в парламентских выборах в Сейм от Движения либералов. "Сходив в политику", Юлия решила вернуться к своим "альма матер" - общественной деятельности.

"Самое главное, чтобы все мы себя тут чувствовали комфортно, и вся Литва поняла, что у них есть мы, национальные общины. Важна работа в двух направлениях - со всей Литвой и с нацобщинами. Я буду действовать через культуру, через молодежь, через просвещение. В том числе со странами Восточного партнерства, в данный момент это Беларусь. Ведь у нас очень много общего, в том числе общая история. Как и с Украиной, где я делала много проектов. У нас с этими народами очень близкий менталитет", - сказала в интервью DELFI общественница.

Юлия Мацкевич учредила и руководит Европейским центром развития демократии, а еще в 2008 году вместе с сестрой создала молодежный центр Europroject для шальчининкайской молодежи, который в общей сложности осуществил более 100 проектов в Литве и за рубежом. Ее давняя мечта — выпуск бесплатной газеты для национальных общин.

"Мы никого не хотим впускать, это просто какой-то синдром маленькой страны. Если фамилия другая, то человек уже не наш, он уже не литовец. Хотя, я, например, отлично говорю по-литовски, я все равно слышу вопросы, что я тут делаю и откуда я тут взялась", - разводит руками Юлия.