Юкнявичене уже сожалеет о словах о "черных": приносит извинения

"Моя запись в Facebook о увиденном в Вашингтоне на самом деле не отличалась политкорректностью. Не спорю. Напротив, если мои слова вызвали неприятные чувства, дискуссии, вражду, приношу мои извинения. Я этого не хотела, и в мыслях такого не было", – писала в фейсбуке консерватор.

"Я никогда не была, не являюсь и не буду расисткой. Такие обвинения несправедливы, кстати, ему также не хватает политкорректности. Социальное разобщение - большая мировая трагедия. Она есть не только у нас. Социальное разобщение велико и в США, это не секрет. Об этом есть множество научных исследований, решение проблемы ищут все правительства. Ученые говорят, что пример неработающих родителей передается их детям. Я согласна, что это беда всех рас и полов. Но ни за какой политкорректностью не скроешь, что среди black population, как говорят сами американцы, разобщение самое большое. В десятки процентов выше, чем среди всех других американцев", – писала Юкнявичене.

Она прибавила, что "политкорректность никогда не была ей свойственна": "Не надо забывать, что ты не такой, как все на просторах Facebook. Попробую".

Возмущение в обществе поднялось после того, как она описала чернокожих, которых видела в США.

"Я мыслями немного в космосе, но ты видишь просыпающейся столицу мира. Я сделала круг вокруг гостиницы. В Америке в гостиницах обычно завтраки не подают, но Starbucks открыт с 5.30 ч. Я проснулась раньше тех, кто спит на улице. Опять кто-нибудь меня начнет винить, но, к сожалению, это одни черные. Кажется, что им такой образ жизни нравится. Они просыпаются веселыми", – писала депутат.

Такие высказывания Юкнявичене вызвали волну возмущения. После этого она подкорректировала свое высказывание, убрала предложение о чернокожих.

Представитель Института мониторинга прав человека Кристина Нормантайте заметила, что Юкнявичене обратила внимание на две проблемы США – бездомных и расовую разобщенность. Однако в комментарии политика не было углубления в причину таких социальных проблем и ответственного отношения к коммуникации.

"Такая поверхностность, когда бездомных называют людьми, которые выбрали такой образ жизни, якобы он им "нравится" и обобщение в вопросе серьезных социальных проблем и проблем в сфере прав человека - необдуманная, лишенная сочувствия", – заметила она.

В этом году власти США сообщили, что, согласно статистике, в Вашингтоне чернокожие составляют 71% бездомных, 23% - представители белой расы. По данным Нормантайте, в США 45% бездомных - чернокожие и латиноамериканцы. Она заметила, что это не вопрос их выбора, а последствие нищеты.

Три года назад во время визита в Вашингтон Юкнявичене критиковали за высказывания о молившемся в аэропорту мусульманине.

"Жду посадки на самолет Вашингтон-Франкфурт. Напротив меня молодой человек молится, повернувшись в сторону Мекки. Наверное, все в порядке, но мысли возникают разные", - писала депутат.

Некоторые эксперты оценили ее высказывание как дискриминацию по религиозному признаку и призвали политика принести извинения.