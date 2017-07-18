Юго-Восточная Литва: столица рядом, а регион - в хвосте

Юго-Восточная Литва является исторически и культурно богатым регион. После того, как Литва восстановила свою независимость, у региона, расположившегося вокруг столицы, была возможность стать наиболее экономически процветающим регионом Литвы, однако, как утверждают социологи, недостаточное внимание государства к нему и отсутствие политической конкуренции стали причиной социально-экономических проблем.

В этой ситуации решил разобраться Центр восточно-европейских исследований, который провел анализ социально-экономического положения в регионе. Цель исследования - кратко изложить текущую ситуацию в Юго-Восточной Литве, представляя наиболее важные факты и статистические данные, и представить рекомендации.

Ученые констатируют, что несмотря на то, что Вильнюсский округ стал наиболее экономически сильным в регионе, ни в одном другом регионе не наблюдаются такие большие внутренние диспропорции развития.

«Юго-восточные районы значительно отстают от центра - Вильнюса - и стали одним из самых экономически слабых в стране. В то время, как в других странах ЕС ситуация обратная. Литва же оказалась в противоположной ситуации - некоторые районы по ряду социально-экономических и криминогенных показателей отстают не только от соседних и других городов в районе, но по некоторым показателям демонстрируют худшую ситуацию во всей Литве», - отмечают в своем исследовании ученые Центра восточно-европейских исследований.

"Так плохо, как сейчас, еще никогда не было"





На презентации исследования директор Департамента нацменьшинств Вида Монтвидайте отметила, что национальные общины по-прежнему остаются "терра инкогнита" для львиной доли жителей Литвы.

"Наш департамент существует уже два года, и мы за это время поняли, что очень не хватает информации о национальных меньшинствах в Литве. С данными Департамента статистики каждый может ознакомиться, но встречи с людьми разных возрастов и в школах начинаются с элементарных вопросов. Я и вас могу спросить, сколько в Литве проживает национальностей, и наверное, вряд ли ответите, что 154", - сказала она.

По словам главы департамента, чтобы хоть как-то решить эту проблему было выпущено издание, информирующее о численности, праздниках, традициях и кухне нацобщин.

"И стало ясно, что нужен более подробный документ, в котором подробно была бы представлена ситуация с национальными общинами, а также то, с какими специфическими проблемами они сталкиваются и как в их решении могут помочь государственные учреждения. Потому что часто на встречах с представителями нацобщин приходится слышать: так плохо, как сейчас, еще никогда не было. Или: государство как не помогало, так и не помогает. Так что мониторинг ситуации, особенно социально-экономический срез, особенно важен", - подчеркнула В.Монтвидайте.

Исследование — начало большого проекта





Как отметил руководитель Центра восточно-европейских исследований Линас Кояла, исследование региона только началось, и данное исследование — это только первая часть из трех будущего обширного проекта.

"Когда мы говорим о Юго-Восточной Литве, то мы должны определить, что это за регион. И в данном случае мы трактуем его как многонациональный регион, в который входят Вильнюсский, Тракайский, Шальчининкский, Швенченский районы. И, кроме того, сюда мы включили Висагинас, который скорее относится к Восточной Литве, но его проблемы схожи с проблемами Юго-Восточноого региона", - сказал один из авторов проекта из Центра восточно-европейских исследований Симонас Климанскис.

По его словам, этот регион богат своими традициями, культурой, он него удобное географическое расположение, хорошо развитая инфраструктура, рядом находится столица. Все это формирует большой потенциал.

"Но мы видим, что этот потенциал не используется в полной мере. Ведь несмотря на то, что Вильнюсский уезд стал одним из самых сильных регионов Литвы, однако ни в одном другом регионе не наблюдаются такие большие внутренние диспропорции развития, как тут, и это со всей очевидностью доказывают статистические показатели", - сказал С.Климанскас.

Ученый: почему именно Висагинас?





Сотрудник Института этнических исследований, социолог Моника Фреюте-Ракаускене отметила, что ее очень радует, что тема нацменьшинств фигурирует в различных исследованиях, однако сделала несколько замечаний.

"В своем исследовании к Юго-Восточной Литве вы причисляете и Висагинас, объясняя это тем, что там проживает много представителей нацменьшинств. Но нацменьшинства компактно проживают и в других городах страны. И тогда возникает вопрос: почему именно Висагинас? К тому же известно, что Висагинас по ряду показателей с исторической и культурной точки зрения отличается от этого региона, поэтому его сравнение с Юго-Восточной Литвой вызывает вопросы", - отметила она.

Авторы исследования в своем докладе утверждают, что текущая социально-экономическая ситуация в Юго-Восточной Литве связана с полиэтническим составом населения. Однако, М.Фреюте-Ракаускене, изучив документ отметила, что не видит связи между текущим положением дел в регионе и утверждением, что оно связано с многонациональнотью региона. "Представленные вами данные не подтверждают этого", - сказала она.

Она также отметила, что языковой барьер не всегда является причиной того, что жители Вильнюсского или Шальчининкского регионов не могут найти работу. Она привела данные проекта "Города и языки", которые свидетельствуют о том, что в Литве население в достаточной мере владеет литовским языком.

По экономическим показателям — отставание





Как отмечают авторы исследования, если говорить об экономической ситуации в регионе, то региональное развитие Юго-Восточной Литвы происходит неравномерно и варьирует от района к району. В то же время в целом Вильнюсский уезд лидирует в стране по материальным инвестициям, большая часть этих инвестиций оседает в Вильнюсе: по данным Департамента статистики за 2015 г. — 82%.

Аналогичная ситуация сложилась с прямыми иностранными инвестициями (ПИИ). Несмотря на то, что Вильнюсский уезд имеет наибольший в Литве ПИИ, который последовательно растет, в 2015 году для ПИИ на душу населения в Вильнюсском, Тракайском и Швенченском районах была в 2-3 раза ниже, чем в среднем по стране и составляла 1888, 1609 и 2300 евро на душу населения соответственно. В то же время ПИИ на одного человека в Шальчининкском районе было антирекордным и составлял всего 16 евро на душу населения. Это один из худших результатов в Литве. В Висагинасе данный показатель также невысок и составляет 372 евро.

Экономическая ситуация региона определяет его привлекательность для проживания. Как отмечают авторы исследования, эмиграция в Юго-Восточной Литве остается острой проблемой. Однако, если оценивать период 2013-2014 годов, то был зафиксировано снижение эмиграции населения. Однако, например, согласно данным Департамента статистики, если из Шальчининкского района в 2001 году уехало 480 человек, то в 2016 - 1486.

Важным аспектом при оценке качества жизни жителей является и зарплата. В 2014-2016 годах средняя зарплата на бумаге в Вильнюсском и Тракайском районах соответственно росла с 612 и 642 евро до 736 и 745 евро и была в среднем на 6% меньше среднего показателя по стране - 784 евро. В Швенченском районе средняя зарплата была еще меньше и росла с 570 до 640 евро, тем временем в Шальчининкском районе жители заработали меньше всего в Литве: средняя зарплата в 2014 - 2016 годах тут росла с 481 до 573 евро. Интересно, что в Висагинасе средняя месячная зарплата выше чем в среднем по стране - в 2016 году жители города в среднем заработали 810 евро до вычета налогов.

Довольно высокий уровень безработицы в регионе и невысокая заработная плата обусловливают то, что немалая часть жителей получает социальные выплаты. И хотя в 2014-2016 годах число получателей пособий в Шальчиникском районе снижалось, тем не менее, этот показатель оставался одним из самых высоких в Литве и составлял 7,25%. В среднем по стране пособие получают всего 3% жителей.

Наиболее заметные в этом смысле положительные тенденции отмечаются в Вильнюсском районе: здесь число получателей пособий за вышеупомянутый период сократилась с 5,5% до 3,5%. Ситуация также улучшилась в Швенченском районе - здесь число получателей социальных пособий сократилось с 4,4% до 2%, в Тракайском районе - с 4,7% до 3,2%. Однако в Висагинасе этот показатель в полтора раза превышает средний показатель по Литве.

Криминогенная обстановка улучшается

Trakų istorijos muziejaus nuotr.





Не менее важным показателем является и безопасность населения в вышеупомянутых районах. В целом криминогенная ситуация в Юго-Восточной Литве улучшается.

Однако самая плохая ситуация по-прежнему в Шальчининкском районе, где на 100 тысяч жителей приходится 3175 преступлений, а средний показатель по Литве - 2490 преступлений на 100 тысяч жителей. Стоит отметить, что в Вильнюсском районе криминогенная ситуация улучшилась: если в 2013 году район по уровню преступности не отличался от Шальчининкского района, то в 2014 году число преступлений на 100 тысяч жителей стало уже меньше среднего по стране. В Швенченском районе этот показатель составляет 1750, в Тракайском районе - 2270 нарушений закона.

Не менее важной является и культурная жизнь в регионе, и хотя здесь также намечаются положительные тенденции, все же активность жителей Вильнюсского района в мероприятиях культурных центров на 30% ниже, чем, например, в Каунасском, Клайпедском районах и Висагинасе и в два раза меньше, чем в Швенченском районе, где в целом и жителей, и культурных центров меньше, чем в Вильнюсском районе.

Число участников культурных центров на тысячу жителей в 2016 году в Вильнюсском районе составляло всего 15 человек, что меньше, чем в среднем по Литве – 18,5 человек. Это самый худший результат в регионе. Шальчининкский район также отстает от среднего показателя по стране. Здесь на тысячу жителей число участников культурных центров приходится 18 активных участников мероприятий. В Швенченском районе этот показатель составляет 32 человека, в Висагинасе - 26.

Что касается вопросов здравоохранения, то в 2013-2015 году в Юго-Восточном регионе Литвы, за исключением Висагинаса, жители в поликлинике или амбулатории побывали примерно 6 раз в год, тем временем Висагинасе - в среднем 8,5 раз. Эти данные сравнимы со средним показателем по Литве.

Что делать: образование, культура, СМИ





Как отмечают авторы исследования, некоторые показатели Юго-Восточного региона Литвы отстают от данных по Литве: по уровню инвестиций, предпринимательской активности, безработице, средней заработной плате. Поэтому, как считают ученые, необходимо более активное вовлечение государства в развитие региона: необходимо поощрение инвестиций, развитие малого и среднего бизнеса, туризма, должно поощряться создание новых рабочих мест.

"Необходимо усиливать конкурентоспособность населения через образование и культуру, создавать условия для желающих изучать и совершенствовать знания литовского языка, укреплять возможности профессионального обучения в регионе, поощрять проведение лагерей для учащихся и экскурсий по Литве”, - подчеркивает С. Климанскис.

Авторы исследования также акцентируют, что и вопрос доступности местных СМИ для этого региона остается актуальным. Литовские каналы зачастую непопулярны, большей популярностью пользуются российские телевизионные каналы, что создает условия для усиления влияния российской пропаганды.

Как считают ученые, необходимо в том числе создавать телевизионные программы на языках национальных меньшинств, что увеличило бы популярность литовских каналов среди населения. Также очень важна роль средств массовой информации на языках национальных меньшинств, которые предоставляли бы населению качественную и объективную информацию. Кроме того, здесь рекомендуют уделять внимание различным мероприятиям, которые вовлекали бы национальные общины в культурную и общественную жизнь региона, а также развивали бы патриотизм и гражданское общество.