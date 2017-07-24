Юго-Восточная Литва: чем занята молодежь?

Молодежь Юго-Восточного региона Литвы, в котором компактно проживают представители разных национальностей, не сидит без дела: здесь готовится к выпуску новый журнал, будут проведены выставка и концерты в честь известных литваков Вильнюса, состоится встреча со сверстниками из Украины.

Об новых инициативах и участии молодежи в их реализации порталу DELFI рассказала общественный активист Юлия Мацкевич. Она учредила и возглавила Европейский центр развития демократии, а созданный в 2008 году вместе с сестрой молодежный центр «Европроект» в общей сложности уже осуществил более 100 проектов в Литве и за рубежом.

«Я горжусь нашей молодежью. Мне жаль, что есть подозрение, будто национальные общины в Литве нелояльны. Ведь молодежь придерживается другого мнения. Политики оказывают нам медвежью услугу, ведь в Литве общение на уровне застолий между представителями всех национальностей нормальное», - сказала она в интервью DELFI.

В начале прошлого года компанией TNS LT по заказу бюро Совета министров северных стран был проведен опрос молодежи в Литве. Его целью было выявить, какие СМИ читает молодежь в Литве, в том числе представители национальных общин.

Как стало ясно из опроса, молодежь в Литве событиями страны и мира интересуется мало и в основном полагается на то, что видит в ленте социальных сетей. А представители нелитовской молодежи заявили, что пресыщены новостями о России. По их мнению, происходит чрезмерная эскалация угрозы со стороны этой страны, а внимание не уделяется реальным внутренним проблемам.

Похоже, теперь у них есть возможность этим заняться: Ю.Мацкевич решила привлечь внимание школьников к конкретным проектам. Один из них — издание журнала «Юго-Восточная Литва глазами молодежи».

Проект "Взгляд в Юго-Восточную Литву" © Asm. archyvas

- Юлия, расскажите, пожалуйста, про вашу новую инициативу, журнал для жителей Юго-Восточной Литвы.

- Мы готовим к выпуску журнал под названием «Юго-Восточная Литва глазами молодежи». В его создании будут принимать участие 15 различных организаций и 14 школ Шальчининкского района. Моя организация будет куратором этого проекта.

Первое задание было дано всем школам, чтобы дети сделали фоторепортаж и описание местности, в которой они проживают, куда бы они пригласили молодежь со всей Литвы. И приглашать можно было не обязательно в костел или церковь. Это может быть что-то интересное: домик на дереве, место для посиделок возле речки, какие-то необычные камни, которые и мне вспоминаются в Шальчининкай. Так что большинство детей правильно поняли и выполнили задание.

Мы сейчас работаем с дизайнером, которая сама также из Шальчиникского района, перспективная девушка, работает в Вильнюсе. Я ей передала весь присланный материал и объяснила, что полученный результат должен привлечь внимание. Моя цель — распространить журнал по всей Литве с призывом «Приезжайте в нам в гости».

- А что детям самим интересно?

- Задание звучало так: прислать фотографию, которая отражала бы место для встреч. И дети присылали фотографии озера, праздника, например, Йонинес, концерта. Были зимние фотографии с Масленицы. Но в основном природа.

- А к себе домой не приглашали?

- Нет, к себе домой не приглашали (смеется). Но материал собрался хороший, его много и я горда за него. Очень надеюсь, что журнал получится, его финансирует Департамент нацменьшинств и Министерство социальной защиты и труда.

Пока мы выпустим первый пробный номер, и своей задачей я вижу постоянный выпуск журнала, нужно лишь уточнить концепцию. Первый номер мы выпустим до сентября тиражом 3000 экземпляров.

- Вы активно занимаетесь молодежными проектами, расскажите о них поподробнее.





- Да, мы активно работаем с молодежью и у нас очень много проектов. Недавно, закончился проект с Польшей "Мост дружбы", который финасировал Фонд обмена молодежи Литва - Польша, и намечается проект с Украиной. В конце августа мы организуем большой лагерь в Шальчининкай. Приедут 40 человек с разных регионов Украины, лидеры украинских молодежных организаций, причем будут представлены разные мнения.

Я буду учить их, как правильно делать молодежный проект: формировать группу, разрешать конфликтные ситуации, определять темы, как завершать проект и организовать его обсуждение. Надеюсь, что им будет интересно. И в этом же проекте могут участвовать и литовские лидеры. Так что это серьезный проект, ведь со всей Литвы приедет большая группа молодежи.

Кроме того, мы в Вильнюсе готовим два больших проекта, которые будут связаны с темой литваков. Проект под названием «Знаменитые литваки из Вильно» финансирует Вильнюсское самоуправление и Фонд доброй воли. В рамках проекта буду организованы концерты, которые посвящены людям, которые прославляли или до сих пор прославляют имя Литвы — от Майи Плисецкой до Ицхокаса Мераса. Кроме того, очень много людей осталось в тени — скульпторы, художники, их знают за границей, но не знают в Литве.

28 сентября в рамках проекта будет проведена выставка в Ратуше, где будет установлено 30 стендов с биографиями уже почивших литваков и отрывками из произведений. В рамках второй части будет проведен концерт с участием ныне здравствующих литваками из Вильнюса, Израиля, Украины, Беларуси. Мероприятие пройдет в вильнюсском Польском доме.

Проектом будут заниматься школьники, в том числе участники нашего «Европроекта». Они этому очень рады.

А 16 ноября в День толерантности будет проведен концерт в честь литваков, и тут мы хотим уделить больше внимания языку идиш. Желающим принять участие в концерте школьникам школ дано задание выучить и исполнить песни на идиш. Кроме того, дети будут рисовать «Еврейский Вильнюс». Это сложно, тут надо углубиться, но тем лучше!

Ведь 100 лет назад в Европе и в Литве были очаги еврейской культуры. И эта тема мне самой очень интересна.

- К ней есть серьезный интерес и в самой Литве, особенно после общеизвестной акции Марюса Ивашкявичюса и книги Руты Ванагайте «Наши». Ивашкявичюсу не раз пришлось подчеркивать, что еврейских корней у него нет.

- У меня их тоже нет. Просто много лет все молчали. Я сама часто спрашивала дедушку о его соседях, которые жили по соседству: ведь это твои друзья, что с ними стало? В ответ было молчание, ответа не было.

Поэтому мы хотим говорить о еврейской теме, но не о Холокосте, а о еврейской культуре. Мы будем говорить и о тех, кто уже ушел, и о тех, кто до сих пор жив, до сих пор вносит свои краски в нашу жизнь. И они все достойны того, чтобы мы о них говорили.

- Насколько охотно в ваших проектах участвуют литовские школы?

- Охотно. Я не вижу разницы. Я и себя позиционирую своей, и в моей команде много людей разного происхождения. Я, наоборот, им прививаю, что мы здесь, это наша родина.

Например, сейчас наша группа «Европроекта» вернулась из Турции. Мы представляли Литву, хотя там были дети разных национальностей. Проект назывался «Молодежные олимпийские игры». Дети каждый день пробовали новый вид спорта, от дзюдо до конных видов спорта и, конечно, рассказывали о популярных в Литве видах спорта.

- В последнее время в Литве к представителям нацменьшинств относятся с некоторым подозрением, как бы задаваясь вопросом, достаточно ли они лояльны. После общения с молодежью, как вам показалось, насколько молодым дорога их национальная и в то же время общелитовская идентичность?

- Я так отвечу: я горжусь ими. Мне жаль, что есть подозрение, будто национальные общины в Литве нелояльны. Ведь молодежь придерживается другого мнения. А политики оказывают нам медвежью услугу, ведь в Литве общение на уровне застолий между представителями всех национальностей нормальное.

И поэтому я и везу украинцев в Литву, потому что хочу показать, что менталитет у нас схож не только с россиянами, но и с украинцами. Что все мы близки.

Я стараюсь все успевать, но сил не хватает. Но в ближайшее время у меня будет помощник, стажер. Это молодой человек из Англии, английский для него родной, он мне будет помогать в написании проектов. Но не только это. Он также будет обучать наших детей английскому языку и помогать в проведении проектов.

- Вы уже окрепли как общественник, а что вы думаете о своем политическом этапе жизни, не жалеете, что были частью Движения либералов?

- Мне это было необходимо, например, я себя открыла как талантливого оратора. Но в то же время это был безумный опыт, ведь общественная работа и политика — это совершенно разные вещи. Сейчас я свой результат могу реально «потрогать руками». Дети участвуют в реальных проектах, которые их реально формируют.

А в политике люди, к сожалению, как правило, за счет национальных общин пиарятся. И меня тоже хотели втолкнуть в этот поезд. Ведь там просто нет времени заниматься реальными делами, а здесь я наконец-то занимаюсь делом.

А политики по-прежнему приезжают в Шальчининкай, ставят в фейсбук фотографию и якобы задаются вопросом: как спасти регион? Но однажды я просто могу встать на въезде в район и не пустить их. Но, надеюсь, до этого не дойдет.

- Спасибо за беседу.