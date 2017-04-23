Явтокас рассказал об украденном трехколесном велосипеде и своих планах

"Сначала у меня был трехколесный велосипед. Я оставил его во дворе – украли. Сам виноват. Мама позвала кушать, оставил посреди двора, вернулся - а его нет", – рассказал баскетболист, капитал литовской сборной Робертас Явтокас о своем первом печальном опыте, связанном с велосипедами.

Долго грустить ему не пришлось – вскоре он уже катался на двухколесном велосипеде, а позже рассекал на "Рамбинасе". "Все детство прошло на велосипеде. Шяуляй - город велосипедов. Ездить на велосипеде научил отец.

Ведь у нас тогда не было компьютеров, основное занятие было - велосипед", – вспоминает 36-летний баскетболист.

Он сожалеет, что сейчас велосипед в его жизни не занимает такое важное место: "Либо травма, либо все лето проходит в составе сборной. Но мои дети уже ездят на велосипеде". У Робертаса и Вилмы Явтокасов трое детей: 9-летняя Грета, 7-летний Симас, а больше месяца назад родился еще один сын.

"Я научил детей ездить на велосипеде за 10 минут. Не знаю, это они такие способные или я настолько хорош, – пошутил Явтокас. – У одного снял с велосипеда дополнительные колеса, подтолкнул и бежал следом, ехал, повернулся, видит меня нет, но едет дальше. С другим было то же самое".

"На велопоходы с детьми у меня нет времени, но я очень люблю велосипед, мне он нравится, когда-нибудь я снова буду на нем ездить. У меня есть велосипед. Для моего роста был один вариант, ведь все равно это уже должен быть размер XXL. Но он не кажется большим. Может нужен был побольше. Пока мне достаточно. Думаю, после окончания карьеры с детьми – для них это из области фантастики – будем проводить на велосипедах намного больше времени", - пообещал Явтокас.