Ярмарка Казюкаса: в центре Вильнюса — очереди у банкоматов

В этом году организаторы ярмарки Казюкаса, представляя новинки ярмарки, акцентировали, что в рамках мероприятия можно будет расплатиться банковскими картами. Однако, похоже, что большинство торговцев это предложение Swedbank не особо заинтересовало, поэтому посетители ярмарки выстроились в очередь к банкоматам.

«Долгое время единственным способом расплатиться на ярмарке были наличные. Сегодня в кошельках посетителей ярмарки уж точно найдут банковские карты, которые становятся популярными средствами платежей. Мы поддерживаем идею современной ярмарки и стремимся, чтобы как можно больше продавцов имели возможность расплатиться бымтро и удобно», - еще перед ярмаркой говорили представители Swedbank.

И все же покупатели, которые в первые дни посетили ярмарку, в социальных сетях оставляли сообщения, что наличными деньгами лучше запастись заранее, так как у банкоматов в центре выстроились очереди.

Тем временем, журналисты, которые посетили ярмарку убедились в том, что на ярмарке расплатиться картами возможно было далеко не везде.

По данным организаторов, в этом году в ярмарке принимает участие 1600 участников, представитель Swedbank Саулюс Абрашкявичюс не смог точно сказать, сколько из них дают возможность своим покупателем расплатиться банковскими картами.