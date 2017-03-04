Ярмарка Казюкаса: в центре Вильнюса — очереди у банкоматов

«Долгое время единственным способом расплатиться на ярмарке были наличные. Сегодня в кошельках посетителей ярмарки уж точно найдут банковские карты, которые становятся популярными средствами платежей. Мы поддерживаем идею современной ярмарки и стремимся, чтобы как можно больше продавцов имели возможность расплатиться бымтро и удобно», - еще перед ярмаркой говорили представители Swedbank.
И все же покупатели, которые в первые дни посетили ярмарку, в социальных сетях оставляли сообщения, что наличными деньгами лучше запастись заранее, так как у банкоматов в центре выстроились очереди.
Тем временем, журналисты, которые посетили ярмарку убедились в том, что на ярмарке расплатиться картами возможно было далеко не везде.
По данным организаторов, в этом году в ярмарке принимает участие 1600 участников, представитель Swedbank Саулюс Абрашкявичюс не смог точно сказать, сколько из них дают возможность своим покупателем расплатиться банковскими картами.