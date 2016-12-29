Январь отыграется за декабрь: год начнется с трескучего мороза

В новогоднюю ночь будет тепло и сыро, однако уже в середине следующей недели сильно похолодает. В первые дни января температура воздуха в Литве снизится до -17 градусов.

Об этом DELFI рассказала представитель Литовской гидрометеорологической службы Вида Ралене.

Директор Gismeteo.lt Кястутис Петкявичюс прибавил, что в следующий четверг в Литве будет -16-14 градусов. Правда, температура может снизится и до -20 градусов.

"Пока кажется, в канун Нового года будет пасмурно, тепло, ветрено, осадков немного. Хуже будет только на взморье – там почти все время будет идти дождь. В других районах дождь небольшой и кратковременный.

В первый день Нового года будет облачно. В северных районах слой облаков будет особенно толстым, ожидаются осадки. Сначала пойдет дождь – потом мокрый снег", – рассказала Ралене.

По ее словам, в понедельник ожидаются осадки, но уже к вечеру на смену дождю придет мокрый снег, возможен мороз, гололед. Температура будет около нуля.

"Во вторник погода будет более зимней. Ночью от 0 на взморье до -5-4 в восточных районах. Ожидаются осадки, похолодает, будет очень скользко. Днем в зависимости от района будет от 0 до -1-3 градусов.

Похолодает со среды. Возможны прояснения. В первой половине ночи будет -2-7 градусов. Днем станет пасмурно, будет от 0 до -5 градусов", – сказала собеседница.

"В ночь на четверг, вероятно, установится ясная погода. Температура может снизится до -12-17 градусов. Немного теплее будет в западной части страны, ближе к морю. Еще холоднее будет на востоке. День в четверг также будет холодным. На большей части территории -8-13 градусов", – сказала Ралене.

Однако с пятницы уже станет теплее. Первая половина ночи будет холодной, но позже холод отступит.

"Потом погода ожидается зимняя, но мягкая. Для этого года, я бы сказала, это небольшие колебания температуры. В конце ноября был перепад от -2 до -20 градусов. Все зависит от прояснений. Даже в соседних районах может быть очень разная температура, зависит от прояснений", – сказала собеседница.