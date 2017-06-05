Якелюнас решил не молчать: в налоговой реформе два неожиданных момента

Об этом на DELFI TV говорил председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам Стасис Якелюнас.

Напомним, что свои предложения к налоговой реформе правительство Литвы представило 2 июня. Согласно плану, необлагаемый налогами минимум (ННМ) будет увеличен с 310 до 380 евро, это значит, что люди с небольшими доходами будут платить меньше налогов. Однако параллельно отказываются от дополнительного ННМ на детей, который в этом году составляет 200 евро на ребенка. Вместо этого все семьи будут получать "детские деньги". Политики рассказали, что на заседании министр финансов Вилюс Шапока ясно заявил, что отказываются от идеи объединения налогов работника и работодателя.

Второй важный пункт – минимальный взнос социального страхования будут считать от минималки. Это значит, что такие взносы будут платить и за тех, кто работает неполный день. Это увеличит налогообложение людей, которые работают меньше, чем на ставку.

Правящие также планируют ввести ННМ в размере 100 евро на содровские взносы для людей с небольшими зарплатами. Это значит, что человек с зарплатой в 380 евро будет платить взносы в "Содру" с 280 евро.

На вопрос, как он назвал бы предложения правительства, Якелюнас назвал их коррекцией. По словам политика, в программе ЛСКЗ не было слова реформа:

"Да, изменения, изменения, частичные изменения – так можно назвать. Предварительные предложения правительства в сфере налогообложения бизнеса, некоторое уравнивание налогового режима – это ближе к изменениям. Но местами – упразднение налоговых льгот, например, подоходного налога, налогообложение в сфере рабочих отношений – это больше коррекция".

По словам Якелюнаса, в предложениях правительства есть положительные и отрицательные моменты. Но один из них Якелюнас особенно критикует.

"Один элемент, новый необлагаемый налогами "Содры" размер - это неожиданно, я бы назвал позор", – сказал депутат.

По его словам, краеугольный камень в программе ЛСКЗ - это объединение взносов в "Содру" работника и работодателя.

Только в таком случае было бы ясно, что такое зарплата, сколько это стоит работодателю, сколько на деле зарабатывает человек и какие налоги платит. Якобы введение ННМ на взносы в "Содру" как раз иллюстрирует необходимость такого объединения.

Якелюнас выразил надежду на то, что это предложение осуществят.

"Предложение опирается на то, что те, у кого небольшие зарплаты, будут зарабатывать больше, поскольку 100 евро не будут облагаться содровскими взносами. Но по нынешней ситуации технически из этой суммы работник платит 3%, а работодатель 31%.

Итак, выгода работника тут со 100 евро - 3 евро, а работодателя – 31 евро, или в 10 раз больше. Вероятно, эти деньги останутся в кармане работодателей, предпринимателей, и вряд ли они станут ими делиться с работниками, поскольку для этого нет предпосылок", – сказал Якелюнас.

Он выразил сомнение в связи с тем, что авторы предложения понимают, что предлагают: "Этот пример показывает, что либо это дополнительное поощрения работодателей, либо непонимание как действует система, что такое налоги, страхование. Такое предложение вряд ли можно расценивать как приемлемое".

Политик сказал, что он понял бы, если бы таким образом сознательно делали уступки работодателю. Но такой установки в программе ЛСКЗ не было.

Он выразил сомнение в связи с тем, что вице-министр, представившая это предложение в парламенте, понимает, о чем говорит. Ее аргумент, будто работодатели поделятся этими деньгами с работниками, фракция приняла скептически.

"Может, это и сознательное действие, но оно идет вразрез с программой и другими решениями, которые предлагались в программе", – критиковал предложение политик.

По его словам, от этого выиграют только работодатели. Кроме того, вся система станет сложнее.

У Якелюнаса вызывает сомнение и предложение ввести минимальные взносы в "Содру". Иными словами - налоги должны будут платить с минимальной зарплаты, даже, если на деле она ниже. По его словам, неясно, как в таком случае считать налоги людей, работающих на нескольких работах.

По подсчетам политика, из-за повышения ННМ бюджет недополучит около 100 млн. евро, вряд ли эти потери восполнит введение минимальных взносов.

На вопрос, неужели "крестьяне" забыли о предвыборных обещаниях, он ответил:

"Не все забыли, но правительство, к сожалению, не выполняет обязательство, очень жаль. Мало того, есть другое предложение, которое я тоже оцениваю, как позор - это максимальные взносы в "Содру", их не будут считать с доходов больше 120 средних зарплат в год <...>".

Якелюнас напомнил, что от максимальных взносов отказались в прошлом декабре, в рамках социальной модели. А сейчас их снова хотят вернуть.

"Этот максимум снова приведет к сокращению поступлений в "Содру" и те, кто больше всего зарабатывает, сможет дважды обойти систему – через максимальные взносы, они смогут больше отложить и их пенсия от этого не снизится. это нелогичная ситуация, парламент уже отказался от максимальных взносов", - сказал Якелюнас,