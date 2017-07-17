Ягодный сезон в разгаре, но витамины по карману не всем

В этом году в июле идут бесконечные дожди, в мае выпал снег, было холодно, поэтому люди, которые выращивают ягоды - в ужасе: сезон плохой, цены высокие.

DELFI интересовался, какие ягоды и в каком количестве могут предложить люди, выращивающие ягоды. Люди откровенны: цены на последние ягоды поднимутся еще выше, а местной черешни, например, в этом году не будет вообще из-за плохого урожая.

Вайдас Бразёнис из Биржайского района не скрывал огорчения: сезон плохой, дождливо, мало тепла и солнца. Кроме того, весной замерзла малина, поэтому урожай будет неважным.

"Клубника еще будет неделю-полторы. Сейчас она уже стоит 4-5 евро, была дешевле. Самая дешевая была во время пика – где-то три недели назад. Самая дешевая стоила 3 евро за кг", – сказал он.

Бразёнис признал, что такими высокими цены раньше не были, а последние ягоды подорожают еще больше.

Он признал, что в этом году клубника была на 20-30% дороже, и причина - не только плохой урожай, но и повышение минимальной зарплаты.

Феликсас Шлеве из Вельжяй (Радвилишкский район) сказал, что клубника в его хозяйстве будет еще около двух недель.

"Некоторые сорта только сейчас начали плодоносить", – заметил он, сказав, что продает ягоды по 2,5 евро, но цены скоро поднимет.

"Будет дороже. У многих ягоды сгнили. Нам удалось сохранить, мы накрывали, поэтому некоторые выдержали, урожай неплохой", – сказла он.

Дайнюс Серва из Манюшкай (Шяуляйский район) сказал, что все испортили ливни: "Первая половина сезона до ливней была хорошей, но на Иванов день все испортилось. Ягод не осталось, они сгнили".

Но он сказал, что еще ягоды будут, хотя и немного. Он продает клубнику по 3-4,5 евро.

Фермеры сказали, что в этом году урожай черешни очень плохой.

"Черешню помогли собрать скворцы, – печально пошутил Шлеве. – Часть ягод мы сняли, но урожай очень небольшой. У нас много черешен, но ягод очень мало, во время цветения были заморозки. еси в прошлом году было больше 5 тонн, то в этом 500 кг".

Черешню в этом году он продавал по 2,5 евро.

Зато ситуация с вишней лучше. "Вишню мы сейчас собираем, сняли около тонны, но другие еще зеленые, неспелые. Около месяца еще будут", – сказал он, заметив, что вишню продает по 1,5 евро.

Сейчас на литовских рынках можно купить привозную черешню.

Бразёнис выращивает не только клубнику, но и малину, которую продает в Латвии – там и цена лучше и покупают больше.

"И здесь продаем, но немного, а что не продаем – перерабатываем и вывозим. А вот клубнику в Латвии не очень берут, там она непопулярна", – сказал собеседник.

Малину он еще не начал собирать, поэтому цену ему назвать сложно. В прошлом году малина у него стоила от 2,5 до 4 евро за кг.

Серва сказал, что выращивает осеннюю малину, поэтому о цене говорить еще рано: "Ее собирать начнем где-то с середины августа, в этом году будет позже, по какой-то причине, может из-за холода, она не хочет расти".