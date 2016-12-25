Взятки года: два евро и ананас, 5000 евро, два кебаба

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ru.DELFI.lt
воскресенье, 25 декабря 2016 г. 18:05
В уходящем году патрульных полицейских пытались подкупить не раз, предлагавшиеся суммы денег разнятся - от 2 евро до 5000 евро. Кроме того, полицейским предлагали не только деньги.
© DELFI (K.Pansevič nuotr.)

16 января, в 13.30 часов в Паневежисе, на ул.Рамигалос, водитель (1976 г.р.) пытался смягчить сердце полицейских "через желудок": с целью избежать ответственности за управление в нетрезвом состоянии (1,49 промилле) и совершение аварии, сотрудникам дорожной полиции Паневежиса предлагали взятку в 20 евро, ужин и яйца.

Соблазнить полицейских едой пытался и другой водитель. 12 декабря в Пакройском районе он попался за то, что управлял автомобилем без прав, а автомобиль был без техосмотра. Он предлагал полицейским два кебаба.

26 января, около 14.30 часов, в Зарасайском районе, в местечке Салакай, на ул.Даугайлю 43-летний пьяный мужчина (2,02 промилле) без водительских прав предлагал патрульным обед и услуги по ремонту личного автотранспорта.

Необычное предложение в этом году поступило и пограничникам. В ходе осуществления пограничного контроля на корабле в Клайпедском порту, его капитан предложил сотрудникам погранслужбы взять атлантической сельди.

Утром 27-го апреля в Вильнюсе, на ул.Дзуку употреблявший в общественном месте алкогольные напитки мужчина (1953 г.р.) сделал полицейским предложение, от которого они все же отказались. Он предлагал патрульным 2 евро и ананас.

С помощью двух евро, но без ананаса, пытался из ситуации выкрутиться и шедший в запрещенном для перехода дороги месте мужчина. 21 февраля около 5.30 на ул.Ветерану пешеход (1960 г.р.) пытался дать полицейским взятку в 2 евро. Однако бывают и более щедрые нарушители.

4 января около 11 часов в Тракайском районе, совершивший ДТП на дороге Лентаварис -Тракай нетрезвый водитель (1,30 промилле, 1982 г.р.) предлагал патрульным 5000 евро.

А 3 декабря ночью, около 0.20 часов, в Шальчининскайскос районе, в деревне Бутримоню, молодой человек (1993 г.р.), пытаясь избежать административной ответственности за управление в нетрезвом виде (0,49 промилле) и без прав, предлагал полицейским взятку 3310 евро.

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