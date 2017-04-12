Взлом: в системе агентства BNS была размещена ложная новость

Данный текст не был создан редакцией BNS.

В данный момент IT-специалисты выясняют, кто поставил эту ложную новость.

В надуманной новости на русском и литовском языках утверждалось, что американские военные в Латвии отравились ипритом.

В конце текста говорится, что находящийся на дне Балтийского моря иприт является экологической бомбой и "только Кремль знает, когда она взорвется".

"В конце рабочего дня мы заметили, что система стала работать с перебоями. В скором времени мы заметили, что в системе на литовском и русском языкам опубликована выдуманная новость о якобы отравившихся в Латвии военных США. В данный момент мы выясняем, кто поставил эту новость. Текст написан в виде очевидной провокации", - сказал DELFI заместитель директора BNS Вайдотас Бенюшис.

В январе целью кибернетической атаки стал центр данных BNS в Эстонии.