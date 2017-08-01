Взлетно-посадочную полосу Вильнюсского аэропорта заасфальтируют досрочно

Взлетно-посадочная полоса (ВВП) Вильнюсского аэропорта в среду должна быть заасфальтирована - на несколько дней раньше, чем планировалось.

После проведения необходимых работ аэропорт планируется открыть, как и планировалось - 18 августа. В этот день рейсы, которые сейчас осуществляются из находящегося в 100 км. от столицы Каунаса вернутся в Вильнюс.

"Сейчас заасфальтировано более 60% верхнего покрытия. Вероятно, что асфальтирование основной части ВВП будет завершено завтра, и тогда останется асфальтирование различных рулёжных площадок и дорог. Если погода не помешает, то завтра завершатся все основные работы по асфальтированию. Установка освещения на ВВП уже началась в понедельник и потребует около 10 дней", - сказал BNS исполнительный директор компании-оператора аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai Донатас Воверис.

Планировалось, что реконструкция ВВП завершится 5 августа. Д. Воверис отмечает, что даже если все работы завершатся до срока, деятельность аэропорта не будет возобновлена досрочно по причине намеченных испытаний безопасности и проданных билетов в Каунасский аэропорт.

По его словам, летные испытания 12-14 августа проведет британская компания.