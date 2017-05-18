Взгляд из Литвы: в белорусские санатории - за советской экзотикой

Если местные курорты уже более или менее изучены жителями Литвы и нашими соседями, то санатории Беларуси, несмотря на географическую близость, все еще остаются как бы за "железным занавесом", точнее, визовым. DELFI побывал в белорусских здравницах у озера Нарочь, чтобы выяснить, появился ли конкурент у Друскиникай и Бирштонаса?

Одноразовая виза в Беларусь стоит 25 евро, двухразовая — 35, многоразовая — 60 евро. Впрочем, стоит иметь в ввиду, что Гродненскую область можно посетить и без визы. Виза не требуется и для прилетающих в Беларусь на самолете, однако в таком случае срок пребывания ограничен - не более 5 дней.

Чтобы получить визу, нужна медицинская страховка. Все это делает дороже и так не слишком дешевый санаторный отдых в Беларуси. Если нет желания или возможности приехать на автомобиле, то дорога на автобусе Вильнюс — Нарочь, который заходит во многие белорусские городки и поселки, займет добрых часа три, а то и больше.

«За последние 6 лет цены на услуги санаториев в Беларуси выросли на 30-50%, правда, и сами санатории вышли на новый уровень обслуживания. Практически все после ремонта, приобрели новое оборудование, появились СПА-процедуры и экзотические массажи. Но и цены поднялись и в некоторых из них могут быть даже выше, чем в наших литовских санаториях», - говорит в интервью DELFI Жанна Рыбакова, менеджер компании Abk Travel, занимающейся курортно-оздоровительными поездками.

Нарочь: экзотикa в 100 км от Вильнюса

© DELFI / Natalija Zverko





Озеро Нарочь считается визитной карточкой Беларуси. Сюда в начале мая посольством Беларуси в Литве был организован тур для представителей литовской прессы и турбизнеса.

Нарочь занимает одно из первых мест среди озер в стране по прозрачности и чистоте воды и находится всего в 100 км от Вильнюса. Вокруг него, напоминая о советской практике лечебного отдыха, расположились санатории: «Нарочанский берег», «Нарочанка», «Белая Русь», «Журавушка», «Приозерный» и др.

Все они в чем-то похожи: современное оборудование, медицинские процедуры, некоторые могут похвастаться уникальными аппаратами, собственными источниками минеральной воды.

Однако здесь есть и общий для всех дух советского времени: потрепанный декор, старая сантехника, обилие занавесок и несвежих ковров, «столовки» с их соответствующим оформлением и питанием. В номерах - телевизоры (порой плоские) «Горизонт», а также развлекающий вас по вечерам массовик-затейник, именуемый начальником отдела культуры. На территории санатория порой можно уткнуться и в памятник Ленину.

Впрочем, есть и отличия. Самым современным и отремонтированным выглядит санаторий «Приозерный», его противоположность - «Журавушка». «Белая Русь» может похвастаться большим бассейном с джакузи и достойной работой кондитера, а «Нарочанский берег» - современными жилыми корпусами. «В Нарочи» вас приятно удивит близость озера и солевая комната, однако в баре санатория разливное пиво заказать не получится, а ярко-зеленые перегородки между столами здесь кажутся картонными даже на трезвый глаз...

Большинство клиентов белорусских санаториев — местные жители и россияне. Однако в последние годы россияне не слишком активны, поэтому белорусские санатории стали поглядывать в литовскую сторону.

"Приозерный": балкон "запихнули" в номер

© DELFI / Natalija Zverko





Санаторий «Приозерный» считается одним из самых современных в Нарочанском крае. Он был недавно отремонтирован, однако ремонт выглядит аляповато. Например, каждый этаж главного здания выкрашен в разный цвет, на стенах по-прежнему висят пластмассовые цветы в рамах. В некоторых номерах убрана перегородка, разделяющая балкон и комнату, за счет чего комната стала больше, но... лишилась балкона.

Впрочем, отделения, где предоставляют медицинские услуги, выглядят современно. Здесь можно пройти бальнеологическое лечение, физиотерапию, есть сухие углекислые ванны, ультрозвуковая терапия, криосауна. Порадуют и оригинальные комнаты отдыха, например, можно полежать в стилизованной лодке с песком, причем песок здесь «подают» почти палангский и с подогревом.

В санатории лечат болезни системы кровообращения, органов пищеварения, костно-мышечной системы, нервной системы и т. д. Есть современный бассейн с минеральной водой, а также СПА-комплекс.

«В прошлом году у нас из Литвы было человек 100, примерно столько же из Латвии и 60 из Эстонии. Из России, конечно, в разы больше. Интерес Прибалтики к нашим санаториям есть, но вот виза их смущает. Виза стоит недорого, получить ее несложно, посольство дает ее в течение одной рабочей недели, так что проблем не должно быть. Один день в нашем санатории с процедурами и питанием стоит около 40 евро. В хороших санаториях Друскининкай это стоит 80-90 евро. Так что у нас в два раза дешевле», - говорит начальник отдела маркетинга санатория Сергей Нехвядович.

Недавно в санатории внедрили озонотерапию, ударно-волновую терапию, лазерный липолиз и даже дорожку «Кнейпа».

"Нарочанка": в Прибалтике не любят русских

© DELFI / Natalija Zverko





Санаторий «Нарочанка» находится на небольшом возвышении, с которого открывается красивый вид на озеро. Номерной фонд состоит из двух корпусов, соединенных переходной галереей, тут есть трехкомнатные, двухкомнатные и однокомнатные номера. Однако у санатория довольно потрепанный вид. Столовая, именуемая рестораном, различные помещения, лифты, номера — все это словно бы привет из той прошлой жизни, остатков которой в Литве уже практически не осталось .

«Вот здесь наши клиенты могут попить кислородные коктейли, особенно детки любят эту процедуру, - рассказывает главный врач санатория Станислав Артимович. - У нас тут очень хорошая экология, в радиусе 50 км даже нет животноводческих ферм или промышленных предприятий. До Минска 150 километров, так что экология очень хорошая».

По его словам, скоро в санатории планируют открыть кабинет спелеотерапии и больше внимания уделять лечению органов дыхания. Мечтают сюда привозить и профессуру из Минска, которая консультировала бы курортников по различным заболеваниям.

В помещении регистратуры на диванчике сидит женщина средних лет с ребенком, россиянка, представляется Ольгой. Приехала она в «Нарочанку» из Владимирской области, говорит, что белорусскими санаториями довольна.

«Я бывала в «Жемчужине» в Гродненской области, мне там нравилось, но вот решила сменить обстановку и приехала сюда. Там проживание стоило 2200 российских рублей в сутки за двухместный номер, здесь — 1800, но за люкс. Я довольна, главное, что есть бассейн», - говорит Ольга.

Женщина в санатории проходит курс лечения заболеваний опорно-двигательный системы. По ее словам, она ездила отдыхать в Анапу, но там не понравилось, потому что «на Кавказе плохо относятся к россиянам».

«В Прибалтику я тоже не езжу, потому что и в Прибалтике плохо относятся к русским. А тут мне все нравится - и еда, и процедуры», - говорит женщина.

Есть в санатории бассейн, сауны, спортивный зал, тренажёрный зал, бильярд, солярий, пункт проката, библиотека, киноконцертный зал, бар.

"Журавушка": срочно требуется ремонт

© DELFI / Natalija Zverko





Санаторий «Журавушка» расположен рядом с современным детским лагерем «Зубренок». К слову, «Зубренок» и сейчас именуется белорусским «Артеком». И вполне заслуженно: дети, хоть и вымуштрованы, чем напоминают пионеров, но отдыхают в прекрасных условиях: современные жилые помещения, отличные беседки, медлечебница, музей народного быта и даже своя школа.

А вот «Журавушка» заметно отстает, но зато здесь заметно дешевле. Проживание с процедурами и питанием в санатории в несезон стоит около 20 евро в сутки, летом — 22 евро, в гостевом домике с прекрасным ремонтом на берегу озера соответственно — 32 и 36 евро.

«Вы приехали несколько не вовремя, потому что корпус на ремонте, даже, можно сказать, на реконструкции. Водолечебница практически полностью закрыта. Идет полная замена всего, включая ванны, все будет новое. Так что немного тесно, грязно. Часть процедур мы временно перенесли в другие корпуса. Человек покупает путевку и получает так называемый социальный стандарт, который везде одинаков, будь то знаменитый «Приозерный» или мы — стандарт один и тот же», - рассказывает главврач санатория Валерий Находко, однако добавляет, что уровень комфорта и питания, конечно, отличается, но «аппараты и методика — те же».

По его словам, санаторий «Журавушка» работает по трем профилям заболеваний — сердечно-сосудистая система, опорно-двигательный аппарат и органы дыхания.

«Пациенты могут приехать в санаторий, и не заказав процедуры, а уже на месте выбрать одну, две или больше процедур. Информация есть на нашем сайте, правда, там много путаницы, может, его переделают, тогда будет понятнее. Я не люблю наш сайт, его сделали не посоветовавшись с нами», - снова сетует главврач.

В санатории есть СПА-процедуры, но нет своего СПА-центра.

«У нас нет помещения разместить СПА-салон. Как было построено это здание 25 лет назад, так оно и стоит. Предусмотрена реконструкция, но не дополнительное строительство», - уточняет В.Находко.

Жилые помещения санатория выглядят стандартно, зато двухэтажный коттедж у озера удивляет евроремонтом: здесь все ново и современно, есть камин и бильярдный стол.

Литовцев смущают визы

«С Беларусью мы работаем давно, около 10 лет, и начали с ней работать еще в те времена, когда белорусские санатории отошли от государственных структур и вышли на свободный рынок», - рассказывает менеджер Abk Travel Жанна Рыбакова.

Она отмечает, что было время, когда белорусские санатории могли конкурировать с литовскими, и тогда количество медицинских туристов из Литвы в соседнюю страну выросло.

«Однако примерно 6 лет назад цены на услуги санаториев в Беларуси выросли на 30-50%, правда, и сами санатории вышли на новый уровень обслуживания. Практически все они отремонтированы, приобрели новое оборудование, появились СПА-процедуры и экзотические массажи. Но и цены поднялись и в некоторых из них могут быть даже выше, чем в наших литовских санаториях», - констатирует Ж.Рыбакова.

© DELFI / Natalija Zverko

Однако эти санатории сохранили медицинскую базу и серьезный подход к лечению туриста, уверяет эксперт:

«Они не стали коммерческими предприятиями, которых не интересует окончательный результат. Человеческий фактор тут играет большую роль — и врачи, и медсестры индивидуально подходят к клиенту. Кроме того, туристы там никогда не скучают, там ведется культурная работа, чего в литовских санаториях нет. А в Беларуси организуются концерты, один санаторий ходит к другому в гости, все танцуют и поют».

По ее словам, литовских жителей смущает процедура получение визы, транспортные проблемы. Кроме того, в Литве эти санатории плохо знают.

«Да и в целом литовские врачи не отправляют на санаторно-курортное лечение, а ведь каждому человеку надо ехать только в тот санаторий, где ему помогут. С другой стороны, у литовского туриста очень высокие требования, он привык к высокому качеству услуг, к тому, что у нас тут везде шик и блеск, а в некоторых белорусских санаториях, может быть, еще нет этого уровня, но люди обычно в конце своего пребывания говорят, что главное не то, где ты живешь, а с кем и какие эмоции ты получаешь. А этот положительный эмоциональный фон дает еще и лечебный эффект», - считает Ж.Рыбакова.

Она сравнивает, что в Карловых Варах курортное лечение исторически сложилось, имеет глубокие традиции, тем временем, белорусским санаториям пришлось пережить много потрясений, ведь до этого они не должны были думать о том, как выжить и как привлечь туристов.

«Но меня удивляет то, как они умело справляются с трудностями и выходят на европейский уровень. Ведь в том же литовском Бирштонасе когда-то было 8 или 9 санаториев, а осталось только два. Теперь вот только третий построили. А Нарочь выстояла, здесь не закрылся ни один санаторий, это радует», - говорит представитель турфирмы.

Она рассказывает, что и украинский Трускавец не потерял свою клиентуру и там есть санатории, место в которых надо резервировать за 3 месяца.

«Санатории в Трускавце все специализированные. Всем нам известна минеральная вода Трускавца «Нафтуся», но не у всех санаториев есть свой минеральный источник, из некоторых надо ходить в центр города к бювету и там пить минеральную воду. Ведь эта вода не транспортируется, ее надо пить свежей. У нас одна клиентка очень боялась туда ехать из-за военных действий, которые идут в Украине, но вернулась и сказала, что все было хорошо и лечение с ее язвой желудка помогло. Очень часто люди боятся, но это зря, там все хорошо», - заверила Ж.Рыбакова.

Поездка для представителей литовской прессы и турбизнеса была организована посольством Республики Беларусь в Литве, что не повлияло на содержание статьи.