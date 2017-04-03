Вызов Сквернялиса Карбаускису: может использовать главный козырь

Между тем рейтинг партнеров по коалиции социал-демократов намного хуже.

По заказу DELFI компания Spinter tyrimai провела опрос, который показал, что 40,6% респондентов считают, что Сквернялис - самый подходящий кандидат на должность премьер-министра.

Преподаватель Института международных отношений и политических наук ВУ Мажвидас Ястрамскис сказал, что высокий рейтинг Сквернялиса - это один из источников влияния. Премьер-министр формально - непартийный, но в парламенте он должен опираться на ЛСКЗ, поэтому его популярность в обществе повышает авторитет в партии, где доминирует Рамунас Карбаускис.

"Один и наверное основной источник политического авторитета Сквернялиса в этой пестрой фракции - огромная популярность. Если его популярность снизится, то ему будет сложнее идти на довольно открытые конфликты с важнейшими членами фракции", - сказал Ястрамскис.

Сквернялис в последнее время вступил в борьбу: он возмутился решением Комитета науки и образования, который возглавляет "крестьянин" Эугениюс Йовайша, поскольку комитет не выполнил просьбу правительства повременить с решениями об объединении университетов. По сути - это косвенное выяснение отношений с людьми Карбаускиса и попытка ответить на вопрос, кто формирует политику.

По словам Ястрамскиса, рейтинги дают политику пользу, когда структура партии неясна. "Но в целом ситуация сегодня очень странная: глава правительства - не председатель партии и даже не ее член", - сказал политолог.

Отсюда вопрос, может ли непартийный премьер чего либо требовать от фракции ЛСКЗ в парламенте.

"Основной вопрос, что будут делать "крестьяне": если они будут лояльны Карбаускису, рейтинги Сквернялису не помогут и в мощь не трансформируются, но если они решать, что партию ведет Сквернялис, а не Карбаускис, то тогда мощь становится реальной", - сказал политолог Винцентас Воболявичюс.

Согласно результатам опроса, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, то за ЛСКЗ Карбаускиса голосовали бы 22,4% респондентов (месяц назад - 21,9%).

Ближайшие конкуренты "крестьян" - консерваторы . За них голосовали бы 11,2% участников опроса (12,9% в феврале).

Социал-демократы в данный момент большой популярностью не пользуются - за них голосовали бы 7,2% респондентов (месяц назад - 7,7%).

Далее следует Движение либералов, которое возглавляет мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс - 7% (6,4% - месяц назад).

Рейтинги других партий не переступают 5% барьер: за Избирательную акцию поляков Литвы-Союз христианских семей голосовали бы 3,6%, за "порядок и справедливость" – 3,3%, За Литовскую партию зеленых – 3,3%.

Еще 6,3% упоминали другие партии, 18,9% не планировали голосовать, а 16,8% на вопрос не ответили.