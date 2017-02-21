Выясняется возможная причина, побудившая Статкявичюса к мысли об эмиграции

В ноябре прошлого года Статкявичюс получил из рук министра культуры Шарунаса Бирутиса награду за заслуги перед Литвой, тогда об эмиграции он еще не думал. Может ли эта внезапная перемена быть связана с долгами дизайнера? "Новости" канала TV3 сообщили, что дизайнера подозревают в неуплате крупной суммы налогов.

Государственная налоговая инспекция (ГНИ) подозревает известного дизайнера Статкявичюса в неуплате налогов и ведет расследование. ГНИ подробную информацию не предоставляет, поскольку дизайнер - частное лицо.

По данным источников TV3, уже сейчас известно, что только за один год дизайнеру придется заплатить около 60 000 евро. Его подозревают в том, что он декларировал не все свои доходы.

Если это действительно так, то дизайнеру придется заплатить не только налоги, но и штраф. Размер штрафа может достигать половины суммы неуплаченных налогов.

DELFI напоминает, что призыв Статкявичюса вызвал немалый ажиотаж. Высказанные дизайнером идеи раскритиковали не только его читатели в фейсбуке, но и местные знаменитости.