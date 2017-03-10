Выясняется, как и почему подозреваемые выбрали своей жертвой Страздаускайте задержаны еще двое подозреваемых

 (69)
ru.DELFI.lt
пятница, 10 марта 2017 г. 21:45
10 марта во второй половине дня генеральный комиссар полиции Линас Пярнавас сообщил, что тело убитой Евы Страздаускайте обнаружено в Кедайняйском районе (оно было закопано), задержаны четверо подозреваемых. В пятницу вечером задержали еще двоих подозреваемых. Все подозреваемые - из Кедайняйского района.
Ieva Strazdauskaitė
© Kauno aps. VPK

Глава Литовского бюро криминальной полиции Роландас Кишкис в пятницу вечером подтвердил DELFI, что в ходе расследования задержаны шесть подозреваемых. Четверо в возрасте 23-26 лет (все ранее судимы). Двое задержанных вечером - более старшего возраста. По неофициальным данным, это отцы молодых подозреваемых.

По предварительным данным, подозреваемые заранее не планировали напасть именно на Страздаускайте, просто они увидели на магистрали дорогой автомобиль, которым управляла девушка, ехала она одна, поэтому и решили похитить этот автомобиль. Стоимость Audi A7 2016 г.в. на рынке - 40 000-45 000 евро.

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Недалеко от Электренай они инсценировали ДТП, остановили машину девушки, захватили ее. Поехав в Жеймяй, в Йонавском районе они убили девушки. Полиция пока не указывает, как была убита девушка, на ее теле множество ран.

По сведениям DELFI, это не колотые или огнестрельные раны. Убив девушку, преступники оставили Audi и на своем автомобиле увезли труп в Кедайняйский район. Останки были обнаружены в 30 км от того места, где оставили машину Страздаускайте.

Подозреваемые планировали позже вернуться за машиной, но не успели, поскольку ее обнаружила полиция.

В воскресенье прокуроры обратятся в суд с просьбой взять подозреваемых под стражу.

10 марта вечером в телепередаче "Панорама" на LRT Пярнавас сказал: "Сейчас уже мы видим, что убийство было спонтанным, я могу констатировать, что мы ничем не могли помочь девушке, ничего не могли изменить, но, как говорится, надежда умирает последней и до последнего мы думали, что удастся завершить ситуацию не так трагически, как она завершилась".

Генкомиссар сказал, что пока не может сказать, будут ли другие подозреваемые.

"Сейчас ведется расследование, я не могу сказать, что это все подозреваемые. Допрашиваем людей и будем видеть, расширится ли круг подозреваемых", - сказал Пярнавас.

"Наверное нам надо говорить не о том, что произошло не так, не о том автомобиле, а вообще о системных проблемах у нас в стране, в обществе. Посмотрите, есть несколько вещей, которые стоит выделить: это огромное социальное разобщение, это поколение, выросшее после 1990-ых, родившихся в независимой Литве. (...) Это звери, это алкоголики, наркоманы", - сказал Пярнавас.

Он сказал, что подозреваемым грозит пожизненное тюремное заключение.

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Ieva Strazdauskaitė
10 марта во второй половине дня генеральный комиссар полиции Линас Пярнавас сообщил, что тело убитой Евы Страздаускайте обнаружено в Кедайняйском районе (оно было закопано), задержаны четверо подозреваемых. В пятницу вечером задержали еще двоих подозреваемых. Все подозреваемые - из Кедайняйского района.

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