Выяснилось, почему уборщица в Литве получает больше специалиста

Уборщице – 600 евро "на бумаге", младшему специалисту Службы спецрасследований (ССР) – 569 евро. Такая разница в зарплатах поразила и возмутила многих.

21 апреля в фейсбуке журналист Андрюс Тапинас поделился записью, которая вызвала волну обсуждений. "Метлой по коррупции", – написал сам журналист.

"А если хорошо метет? Что не может столько заработать?", – вопрошал один и пользователей.

"Так уборщица может с высшим, а младший специалист - студент...", – написал другой пользователь.

"Все не так, как может показаться на первый взгляд. В данном случае речь не идет о простой уборщице. Это тайный агент под прикрытием. Посылает ССР таких уборщиц убирать офисы компаний и учреждений, а параллельно она собирает всякие документы и приносит в ССР, тогда возбуждают дела. Поэтому и зарплата выше, чем у младшего специалиста, поскольку больше риска, нужно больше навыков", – шутил третий.

"Младший специалист получает ежемесячную зарплату плюс надежду на повышение, а уборщица такой надежды не получает", – писал четвертый.

На сайте ССР видно, что зарплаты специалистов, работающих по договору и сотрудников ССР сильно отличаются. К примеру, если зарплата младшего специалиста, работающего по договору в 2017 г. была 600 евро, то зарплата младшего сотрудника ССР – 944 евро.

Большая разница наблюдается и в зарплатах старших специалистов. Зарплата работника по договору составляет 1141 евро, а сотрудника – 1601 евро. Зарплата директора ССР не изменилась и осталась в размере 3085 евро.

Пресс-секретарь ССР Рената Эндружите сказала DELFI, что зарплаты работников, работающих по договору, считают по закону о зарплатах работников госучреждений и учреждений мэрий.

"В соответствии с новой редакцией закона от 1 февраля 2017 г. коэффициенты зарплат этих работников зависят от стажа. Раньше стаж не учитывался.

С учетом того, что стаж многих уборщиц ССР превышает 10 лет, из зарплаты изменились с февраля 2017 года. Между тем у младших специалистов такого стажа нет, поэтому их зарплаты в первом квартале 2017 года не изменились. Таких работников в ССР всего несколько, в их отношении нет требований в связи с уровнем образования, они выполняют технические функции", – сказала она.