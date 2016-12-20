Выяснилось, когда министерства могут перевести в Каунас

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ELTA
вторник, 20 декабря 2016 г. 15:02
Министерство сельского хозяйства и Министерство охраны окружающей среды могут перевести в Каунас не раньше, чем через 2,5 года, сказал министр сельского хозяйства Бронюс Маркаускас.
Žemės ūkio ministerija
© DELFI (D.Pipo nuotr.)

В конце ноября после встречи с президентом Далей Грибаускайте Маркаускас сказал, что не считает этот вопрос приоритетным.

Однако, по его словам – это воля правительства, а с канцлером правительства уже обсудили, что нужно начать подсчеты, связанные с этим вопросом.

"Новостей у меня нет и, конечно, я не очень их жду. Я думаю, что у нас слишком много дел, этот переезд для нас - не главное", – сказал 20 декабря Маркаускас.

Однако министр отметил, что правительство приняло решение, и переезд касается не только его – ведь речь к тому же идет о двух министерствах.

"Мы, как министерство с нашими ведомствами и общая канцелярия. Правительство с этим согласно, согласно большинство. Насколько я знаю, с мэром Каунаса об этом уже говорят, это должны быть новые здания, согласно представлениям, это произойдет не раньше, чем через 2,5 года, а максимум - трудно сказать", – сказал он.

По словам Маркаускаса, подсчетами будет заниматься не его министерство, а переезд - вопрос политический.

Новые здания для министерств будет строить не государство, а частные инвесторы – сначала 2-3 года их будут арендовать, а после продажи имеющихся зданий, их выкупят.

"Если решили, что это вопрос региональной политики, мы считаем, что это даст импульс региону, так мы и делаем", – сказал Маркаускас.

О переводе министерств в Каунас заявил лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис.

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