Выяснили, кого в Литве можно считать средним классом

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ru.DELFI.lt
понедельник, 9 января 2017 г. 15:55
За последние 4 года неравенство доходов в Литве увеличилось – разница между богатыми и бедными росла. Кто в Литве может считать себя представителями среднего класса?
© DELFI / Šarūnas Mažeika

По подсчетам экономистов, в Литве к среднему классу можно отнести 10% жителей. В развитых странах эта часть составляет 30-40%, а, например, в Швеции – около 50%.

Дискуссия о том, может ли в Литве появиться средний класс, как за рубежом, на минувшей неделе говорили в эфире Žinių radijas на передаче "Открытая беседа".

Советник президента банка SEB Гитанас Науседа обратил внимание на то, что есть разные характеристики среднего класса. Например, по подсчетам The Economist, к нему можно отнести около половины всех жителей мира. А в Азии число представителей среднего класса превысило их количество на Западе.

"Грубый метод - к среднему классу относят человека, семью, у которых после удовлетворения своих основных нужд, например физиологических и потребностей, связанных с безопасностью, остается еще около трети доходов на удовлетворение других потребностей.

Это не обязательно связано с отпуском, это просто может быть связано с какими-нибудь вещами лучшего качества, обучением детей.

Еще один важный признак среднего класса - передача относительного благосостояния наследникам.

То есть накопление какого-то количества имущества", – сказал экономист, отметив, что в эту группу не входят те, кто живет от зарплаты до зарплаты.

Должен быть определенный уровень сбережений на 3-6 месяцев. Профессор Экономического факультета ВУ Теодорас Медайскис обратил внимание на то, что если оценивать доходы, то в Литве немного представителей среднего класса.

"Я пытался подходить к выявлению среднего класса через призму доходов, ходя тут доходы - не решающий момент. По данным "Содры" выходит, что от 1 до 2,5 средней зарплаты у нас получают только 28% жителей. меньше средней – 68%.

Итак, очень многие люди получают меньше средней зарплаты, которая в Литве невелика, как тут говорить о среднем классе? Хотя иногда, это, может, вопрос самоощущения, стиля жизни, образования, профессии, нельзя механически сложить доходы", – сказал профессор.

По словам Науседы, человек, который только покупает еду, у которого есть деньги на проездные билеты и который два раза в год покупает себе обувь, вряд ли может считаться представителем среднего класса.

"Если мы считаем средний класс промежуточным слоем между беднотой и по-настоящему богатыми, то это должны быть люди, которые позволяют себе немного больше. Это может быть покупка машины в лизинг, а не какой-нибудь 40-летней, которая ломается через каждые 5 км. Это может быть отпуск 1-2 раза, не только в красивых лесах Аукштайтии, но и за рубежом, горнолыжный курорт, пусть не в Италии, но в Словакии", – сказал он.

На вопрпс, могут ли входить в число представителей среднего класса пенсионеры, он сказал, что пенсионеры бывают разные, не стоит относится ко всем, как к иждивенцам "Содры".

Якобы за свою жизнь будущие пенсионеры успевают собрать определенный капитал, а на пенсии беззаботно жить 10-15 лет, их жизнь будет нормальной. О том, что они умудряются накопить немалые суммы, видно по тому, какие суммы у них порой выманивают мошенники.

Однако те пенсионеры, которые живут только за счет поступлений из "Содры" вряд ли будут представителями среднего класса, считает Науседа.

"Можно предположить, что в Литве таких людей до 20%. В последнее время, я считаю, число таких людей быстро растет. Это те люди, которые работают в центрах услуг, сфере ИТ, которые получают эти 1500–200 евро в месяц, может быть, у них нет детей, поскольку появление детей разбавляет этот стандарт благосостояния. Количество таких людей в последнее время растет не сотнями, а тысячами", - считает Науседа.

Представитель Литовского союза крестьян и зеленых Виргиниюс Синкявичюс сомневается, что в ближайшие 4 года в Литве удастся сделать так, чтобы средний класс составил бы половину всех жителей. Он сказал, что сначала надо решать вопрос неравенства доходов жителей - путем введения прогрессивных налогов и создания хорошо оплачиваемых рабочих мест.

На вопрос, что могут сделать власти для роста числа представителей среднего класса, Медайскис сказал:

"Власть может только создать условия для развития бизнеса, экономики. Это главный шаг власти, который она должна сделать. Механическое повышение минимальной зарплаты может привести к плохому финалу. это инструмент ограниченного действия. Ответ, может, банальный, но простой: хорошие условия бизнеса. Быть может, прогрессивные налоги, но точно не облагать ими средний класс, а то, что выше среднего".

Науседа обратил внимание на то, что повышением ННМ и минималки средний класс не создадим, возможно, лучше будут жить те, кто живет очень бедно. Он считает, что единственное эффективное средство - это создание новых рабочих мест и политика, ориентированная на привлечение зарубежных инвестиций, а также поощрение малого бизнеса.

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