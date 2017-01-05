Вынашивают идею нового налога: коснется и автомобилистов и владельцев недвижимости

Новая власть вынашивает идею нового налога, который коснется и автомобилистов и владельцев недвижимостью – всех, кто страхует свое жилье, автомобили и другое имущество.

Председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам Стасис Якелюнас сказал, что настало время ввести в Литве новый налог, это будет налог на страховые услуги.

По словам политика, новый налог может вступить в силу с начала следующего года. Сейчас страховые услуги не облагаются налогами, например НДС.

"Такая идея была в 2003 г., но ее не осуществили, однако в последнее время я выступаю с этой идеей, – сказал Якелюнас. – Это услуги сейчас не облагаются никакими налогами, никакими акцизами, а во многих странах мира, развитых странах, такой налог есть. Поскольку мы вошли в число таких стран, пришло время и нам вводить такой налог".

Политик уверен, что новый налог не обязательно будут платить клиенты: если конкуренция на рынке здоровая, то страховые компании не должны повышать цены на услуги.

На вопрос о тарифах, Якелюнас ответил, что они могут зависеть от застрахованного объекта.

"О тарифах говорить еще рано, могу лишь сказать, что там, где речь идет об обязательном страховании, к примеру, о страховании водителей, там, конечно, налог может быть меньше – 3-5%, другие тарифы могут быть выше – больше 10, но необязательно равняться НДС (21% - прим. редактора)", – сказал собеседник.

Якелюнас сказал, что пока нет никаких конкретных проектов, связанных с этой идеей, но идут дискуссии с Минфином и консультации со страховыми компаниями.

"Думаю, что в течение нескольких месяцев решение созреет и, думаю, что это не спеша осуществим, все вступит в силу не раньше начала следующего года", – сказал депутат.

Директор Бюро страховщиков транспортных средств, член совета Литовской ассоциации страховщиков Альгиматнас Крижинаускас убежден, что новый налог напрямую ляжет на плечи клиентов.

"Введение любого налога увеличит расходы на страховые услуги", – сказал он.

На вопрос, не поможет ли конкуренция в секторе страхования сохранить прежние цены, он ответил: "Конкуренция никуда не пропала, она есть. Но к существующим ценам прибавят налог. Не могут страховщики съесть дополнительные миллионы. Принцип таков, что есть конкуренция и весь сектор обязательных страховых услуг убыточный уже не первый год: доконкурировались до ущерба сектору. Не могут страховщики "собрать" все убытки и дополнительно их увеличить".

Он также прибавил, что литовский рынок страховых услуг еще не настолько развит, чтобы вводить новые услуги.

Предложение Якелюнаса необязательное страхование жизни облагать большим налогом, чем обязательные страховые услуги, он оценил так: просто люди откажутся от определенных страховых услуг.