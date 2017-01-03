Выйти сухой из воды не удалось: уходит староста, которую поймали нетрезвой на работе

С занимаемой должности ушла староста Арёгалы Рената Алексеене, которую поймали нетрезвой на рабочем месте. DELFI писал, kadчто в августе старосту застали нетрезвой на работе - в ее организме было 1,35 промилле.

Полиция зафиксировала, что 19 августа Алексеене была на рабочем месте нетрезвой, у нее в крови было 1,35 промилле.

Это не первый случай, когда Алексеене заставали на работе нетрезвой. Местное телевидение Raseinių televizija зафиксировала ее, возможно, нетрезвой и до этого, на мероприятии "С Литвой в сердце", во время которого не ориентировавшуюся в пространстве старосту буквально увезли на служебной машине.

Сама Алексеене рассказала, что 1,35 промилле у нее в организме появились меньше чем за 10 минут. По ее словам, в 15.24 ч. полиция проверяла старосту, а ее рабочий день закончился в 15.15 ч.: "Я выпила бокал виски, все - конец работы, села за стол и выпила, поэтому такие показания алкотестера".

Алексеене в 2011 году была кандидатом в муниципалитет от "Порядка и справедливости". Старостой она стала в 2011 году.

Ранее Алексеене работала главой Диджюльского филиала Расейнского культурного центра. Кроме того, она была председателем общины в деревне Диджюляй, руководителем юмористической группы Boružėlės, руководителем местной сельской капеллы.

В ее анкете кандидата указано, что она любит музыку, театр и юмор. Кроме того, в анкете сказано: "Самая большая моя ценность – семья, я руководствуюсь утверждением – уважай других, тогда будут уважать и тебя".

Служебное расследование по факту пьянства на рабочем месте длилось долго, поскольку Алексеене несколько месяцев провела на больничном. За это время главой администрации стал ее однопартиец Альгимантас Мелинис.

Сначала казалось, что Алексеене удастся выйти сухой из воды, она вернулась на работу с приходом к власти Мелиниса. Алексеене сказала, что у нее диагностировали грыжу позвоночного диска, болезнь в этом году обострилась, поэтому она долго лечилась, лежала в больнице.

Однако через несколько месяцев глава администрации снова сменился, им стал Ремигиюс Ачас. Сейчас сообщается, что староста ушла с поста после беседы с главами мэрии.

Несмотря на то, что в отношении старосты провели служебную проверку и ей могли назначить взыскание, она ушла с поста по собственному желанию. Эту информацию DELFI подтвердил заместитель главы администрации мэрии Расейнского района Дарюс Улицкас.

"Она не была уволена, она ушла по собственному желанию. Да, она больше в старостве не работает. Будем объявлять конкурс, искать нового человека", - сказал Улицкас.